شكرا لقرائتكم خبر عن استقرار تدفق شحنات الغاز الروسي إلى أوروبا عند 40% والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - استقرت شحنات الغاز الطبيعي الروسي من روسيا إلى أوروبا عبر خط نورد ستريم اليوم الأربعاء عند مستوى 40% من الطاقة التشغيلية للخط.

ولم يتم اليوم ضخ أي كميات من الغاز من ألمانيا إلى بولندا عبر خط يامال-أوروبا، وذلك لليوم الثاني على التوالي.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن إمدادات الغاز القادمة إلى ألمانيا عبر خط نورد ستريم، أكبر خطوط نقل الغاز الروسي إلى أوروبا حاليا، ستكون اليوم نحو 3ر29 جيجاوات/ساعة، مقابل 30 جيجاوات/ساعة أمس، بحسب بيانات حجز طاقة النقل عبر الخط. وتقدر الطاقة التشغيلية المعتادة للخط بنحو 73 جيجاوات/ساعة.

ومن المقرر وقف تشغيل الخط نهائيا خلال الفترة من 11 إلى 21 تموز/يوليو الحالي لإجراء أعمال الصيانة السنوية.

وفي الوقت نفسه تراجعت إمدادات الغاز من ألمانيا إلى بولندا عبر خط يامال-أوروبا إلى الصفر، لليوم الثاني على التوالي نتيجة إجراء أعمال الصيانة في محطة ضغط رئيسية بالخط حتى الغد.

ومن المتوقع أن تكون صادرات الغاز الروسي عبر الخطوط الأوكرانية اليوم 21 مليون متر مكعب بتغير طفيف عن مستويات أمس.