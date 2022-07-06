شكرا لقرائتكم خبر عن 53 % انخفاض قيمة العجز فى الميزان التجارى شهر أبريل 2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الاربعاء النشــرة الشهريــة لبيانات التجـارة الخارجية أبريل 2022 وقد بـلغت قيـمة العجـز فى الميـزان التجـارى 1.70 مليــار دولار خـــلال شهر أبريل 2022 مقابل 3.62 مليـار دولار لنفـس الشهر مـن العام السابـق بنسبــة إنخفاض قدره 53٪.

ومن أهم المؤشرات ارتفاع قيمـة الصــادرات بنسبـة 54.2٪ حيـث بلغـت 4.94 مليــار دولار خـلال شهــر أبريل 2022 مقابل 3.20 مليار دولار لنفس الشهر مـن العام السابـق، ويرجــع ذلك إلى ارتفاع قيمـة صــادرات بعض السلع وأهــمها: ( منتجات البترول بنسبة 204.3 ٪، بترول خام بنسبة 14.8 ٪، ملابس جاهزة بنسبة 34.7 ٪ ، اسمدة بنسبـة 10.3 ٪).

وانخفضــت قيمة صـادرات بعض السلع خــلال شهر أبريل 2022 مقابل مثيلتها لنفس الشهر من العام السابق وأهمهـا (فواكه طازجه بنسبة 15.4٪، عجائن ومحضرات غذائية بنسبة 20.5 ٪، سجاد وكليم بنسبة 12.0 ٪، صابون ومحضرات تنظيف بنسبة 1.2 ٪).

وانخفضت قيمة الواردات بنسبة 2.7٪ حيث بلغت 6.64 مليار دولار خـلال شهر أبريل 2022 مقابـــل 6.8 مليار دولار لنفس الشهر من العام السابق ويرجـــع ذلـك إلــى انخفاض قيمــة واردات بعض السلــع وأهمهـا "منتجات البترول بنسبــة 44.6 ٪، قمح بنسبة 30.0٪، أدوية ومحضرات صيدله بنسبــة 20.3٪، مواد كيماويه عضوية وغير عضوية بنسبة 4.6٪".

بينما ارتفعت قيمة واردات بعض السلع خلال شهر أبريل 2022 مقابـل مثيلتها لنفس الشهر من العـام السابــق وأهمهــا: (البـترول الخــام بنسبـة 499.1٪، مــواد أوليه من حديد أو صلب بنسبـة 55.2 ٪، فــول صـويــا بنسبة 19.6 ٪، لدائن بأشكالها الأولية بنسبة 2.8 ٪).