شكرا لقرائتكم خبر عن صعود جماعى لمؤشرات البورصة المصرية بمستهل تعاملات جلسة الأربعاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استهلت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بارتفاع جماعي للمؤشرات، وذلك بعدما أغلقت أمس على تباين.

ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.2% ليصل إلى مستوى 8675 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.12% ليصل إلى مستوى 1573 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.25% ليصل إلى مستوى 10675 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.34% ليصل إلى مستوى 3514 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.01% ليصل إلى مستوى 1659 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.05% ليصل إلى مستوى 2444 نقطة.

وأعلنت إدارة البورصة المصرية، نقل تداول أسهم شركة العروبة للسمسرة في الأوراق المالية إلى القائمة "د" اعتبارا من بداية جلسة تداول اليوم الأربعاء، في ضوء البيان الصادر عن الهيئة العامة للرقابة المالية والمتضمن إجراء تفتيش على شركة العروبة للسمسرة في الأوراق المالية ورصد العديد من المخالفات لقانون سوق رأس المال رقم (95) لسنة 1992 ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذا لهما، وانتهاء رأي الهيئة إلى عرض تلك المخالفات على مجلس إدارة الهيئة طبقا لأحكام المادة 31 من قانون سوق راس المال رقم (95) لسنة 1992 لاتخاذ أياً من التدابير الواردة بأحكام هذه المادة.

وأعلنت شركات الكابلات الكهربائية المصرية، مجموعة مستشفيات كليوباترا، المصرية لخدمات النقل والتجارة (ايجيترانس) شراء الأولى 200 سهم خزينة خلال جلسة تداول أمس الثلاثاء، وبذلك تصل إجمالي نسبة أسهم الخزينة التي بحوزة الشركة إلى 2.12%، والثانية مليون سهم، والثالثة 250 ألف سهم، ليصل الإجمالي 236.8 ألف سهم.

وفي نفس السياق، أعلنت شركة السويدي إليكتريك، موافقة مجلس الإدارة على شراء أسهم خزينة بحد أقصى 30 مليون سهم المعادل لنسبة 1.373% من أسهم الشركة كحد أقصى وذلك من خلال السوق المفتوح وبسعر الورق المالية خلال جلسات التداول، وذلك على أن تتم عملية تنفيذ الشراء اعتبارًا من جلسة يوم 6 يوليو حتى يوم 5 أكتوبر المقبل، وذلك نظرًا لانخفاض سعر السهم مما يمثل فرصة استثمارية للشركة ولتدعيم سعر السهم بالسوق.

كما وافق مجلس إدارة شركتي الصعيد العامة للمقاولات والاستثمار العقاري، يونيفرسال لصناعة مواد التعبئة والتغليف والورق-يونيباك، على استئناف شراء أسهم خزينة من خلال السوق المفتوح.