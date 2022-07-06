شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع الطلبيات الصناعية في ألمانيا بنسبة 0.1% والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - بأظهرت بيانات اليوم الأربعاء أن الطلبيات الصناعية في ألمانيا ارتفعت في مايو أيار، متجاوزة التوقعات ومغيرة اتجاهها بعد تراجعها على مدى ثلاثة أشهر.

وأفادت بيانات مكتب الاحصاءات الاتحادي بأن طلبيات السلع الصناعية زادت 0.1 بالمئة على أساس شهري، وفقا لبيانات معدلة موسميا بعد انخفاض بنسبة 1.8 بالمئة في أبريل نيسان معدل بالرفع.

كان استطلاع أجرته رويترز لآراء المحللين قد أشار إلى تراجع بنسبة 0.6 بالمئة في مايو أيار.