شكرا لقرائتكم خبر عن 38 إلى 41 جنيها سعر كيلو الدواجن فى الأسواق بتداولات اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تشهد أسعار الدواجن تسجل مستويات مستقرة فى متوسط سعر تراوح بين 33 إلى 35 جنيها للكيلو تسليم أرض المزرعة، وذلك على خلفية اتفاق بين منتجى الدواجن لتثبيت سعر الدواجن وفق تكلفة محددة جرى التوافق عليها.

وقال سامح السيد رئيس شعبة الدواجن فى تصريحات لـ"الخليج 365"، أن احتساب التكلفة الفعلية لإنتاج كيلو الدواجن البيضاء نتج عنه تثبيت السعر عند مستوى يتراوح بين 33 إلى 35 جنيها للكيلو فى المزرعة، ويصل سعر كيلو الدواجن البيضاء للمستهلك بين 38 جنيها للكيلو كحد أدنى وصولا إلى 41 جنيها للكيلو كحد أقصى.

وأشار رئيس شعبة الدواجن فى الغرفة التجارية إلى أن تقليل حلقات التداول على السلعة يساهم فى الحد من ارتفاع أسعارها وكذلك عدم التسعير العشوائى ووضع ضوابط محددة وفق التكلفة الإنتاجية، وهذا ما نجحنا فى ضبطه مؤخرا خاصة الاتفاق على التسعير وفق تكلفة الإنتاج، وهذا ما نتج عنه تراجع كبير فى الأسعار عند المقارنة بأسعار شهر رمضان الماضي.