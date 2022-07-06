شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة الأمين العام لـ "أوبك" محمد باركيندو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن رئيس مؤسسة النفط الوطنية النيجيرية ميلي كياري اليوم الأربعاء، عن وفاة الأمين العام لمنظمة "أوبك" محمد باركيندو، حسبما أفاد موقع روسيا اليوم فى شريط عاجل.

وكتب كياري عبر "تويتر" صباح اليوم: "لقد فقدنا الدكتور محمد سانوسي باركيندو المحترم.. توفي في حوالي الساعة 11 مساء أمس الخامس من يوليو.. لا شك أن هذه خسارة كبيرة لعائلته، ولمؤسسة النفط الوطنية النيجيرية، ولبلدنا نيجيريا، ولأوبك ومجتمع الطاقة العالمي".