شكرا لقرائتكم خبر عن 6 معلومات عن مصانع الأسمدة بقطاع الأعمال العام.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعد صناعة الأسمدة من الصناعات الهامة لأي اقتصاد لا سيما ما يتعلق بالحجم الكبير للصادرات بجانب توفيرها الأسمدة للقطاع الزراعى ، وهو ما ينعكس بالاجياب على كافة المستويات، ما دفع وزارة قطاع الاعمال العام للاهتمام البالغ بمصانعها للأسمدة وتطويرها تعرف على التفاصيل في 6 معلومات .

1 - تم في ديسمبر 2021 بتشريف الرئيس عبد الفتاح السيسي افتتاح مصنع "كيما 2" ضمن مشروع تطوير شركة الصناعات الكيماوية المصرية (كيما) بأسوان.

2 - يعمل المصنع بطاقة إنتاجية 1200 طن/ يوم آمونيا وذلك باستخدام تكنولوجيا KBR الأمريكية ، و 1575 طن/ يوم يوريا محببة، وباستخدام تكنولوجيا شركة Stami-carbon بالإضافة إلى المرافق الخاصة بها .

3 – تبلغ تكلفة للتطوير 11.6 مليار جنيه منها 62% تمويل مصرفى.

4 - جارى اتخاذ اللازم نحو التعاقد على مشروع إنشاء وحدة جديدة لحمض النيتريك ونترات الأمونيا بشركة كيما بمبلغ 250 مليون دولار .

5 - جارى تنفيذ مشروع لانتاج الأمونيا الخضراء باستخدام التحليل الكهربائى، بالتعاون بين شركة النصر للأسمدة والقطاع الخاص، بغرض التصدير.

6 - جارى إعداد الدراسة الخاصة بتطوير مصانع شركة الدلتا للأسمدة بواسطة شركة "تكنيب" Technip الاستشارية الإيطالية، وتشمل أعمال التفتيش الهندسى والتقييم الفني لحالة المعدات في مصانع الشركة والتكلفة التقديرية للتطوير.