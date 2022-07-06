شكرا لقرائتكم خبر عن الاستثمارات الدولية في المملكة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - في عام 2025م، نتوقع تأسيس العديد من المكاتب الإقليمية للشركات الدولية الكبرى في العاصمة الرياض، بما يتوافق مع خطط ورؤية المملكة 2030 في جذب الاستثمارات، وبناء منظومة استثمارات ضخمة تتناسب مع حجم ونمو اقتصادنا الوطني، ودوره المؤثر والرئيسي على الصعيد الدولي، وضمن مجموعة العشرين، حيث نحقق "ولله الحمد" قفزات كبيرة، نتطلع لأن تصل بنا إلى مراتب متقدمة مع تعدد الخيارات الاستثمارية والتنويع في الاستثمارات.

مؤخرًا، قال مدير التواصل في الهيئة السعودية للمقيّمين المعتمدين "تقييم"، سعد البيز، إنه تم منح ترخيص مزاولة مهنة التقييم في السعودية لعشر شركات دولية، ويتنوّع نشاط هذه الشركات، بين تقييم العقار، وتقييم المنشآت الاقتصادية، والمقصود بها منشآت الأعمال، وتقييم الأصول غير الملموسة. وذلك يأتي في إطار تطوير البيئة التنظيمية والعملية لمهنة التقييم، وتوفير البرامج التأهيلية لرفع كفاءة الممارسين للمهنة.

هذه الخطوة تمثل إضافة نوعية لأحد القطاعات الاقتصادية الحيوية، ومن المهم أن تعمل فيها شركات دولية، كتلك التي أنشأت ناطحات السحاب في أكبر مدن العالم، وواكبت من خلالها تأسيس بيئة استثمارية تواكب تحديات العصر، ومتطلبات المستقبل، وبذلك فإن توطين تقنياتها ينبغي أن ينعكس على مجمل أعمال التقييم العقاري والأنشطة المهمة في هذا القطاع، وبحسب الهيئة فقد بلغ عدد التراخيص، التي منحتها لمنشآت التقييم، 665 ترخيصًا في كل فروع التقييم "تقييم العقار، تقييم المنشآت الاقتصادية، تقييم الآلات والمعدات، وتقييم أضرار المركبات".

كل إضافة مثل هذه التي تمت تعني الكثير في مجال الجودة والكفاءة والمرونة وتطوير بيئة الأعمال، وتوفير الخبرات التي تساعد في التوطين والإسهام في تحقيق نقلة كبيرة لا تتوقف عند أي قطاع يحظى بشراكات دولية قوية، إذ كلما توسع الحضور الاستثماري الدولي فذلك يعني قيمة مضافة لاقتصادنا الوطني وحيويته، واتساع فرص نموه باستثمارات محلية ودولية، فالاستثمارات تجذب بعضها وتهيئ للتالي منها.

ومن المهم توظيف البيئة الاستثمارية الحالية في صالح جذب الاستثمارات؛ لأنها مهيّأة لذلك من واقع التشريعات الحديثة التي تلبي كل الاحتياجات الاستثمارية، وتجعل مدننا الكبيرة والصغيرة قابلة لمزيد من الفرص التي يمكن اغتنامها، وتمنح المستثمرين عوائد مجزية تفتح الأبواب والآفاق لتنوع استثماري ملهم، وأكبر في رساميله وأصوله.