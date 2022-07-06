شكرا لقرائتكم خبر عن 41.7 مليار ريال.. سحوبات أجهزة الصرف الآلي خلال شهر والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - بلغت السحوبات النقدية بواسطة أجهزة الصرف الآلي نحو 41.729 مليار ريال، خلال مايو الماضي، مقابل 47.583 مليار ريال في أبريل من عام 2022، فيما بلغ عدد أجهزة الصرف الآلي نحو 16.414 ألف جهاز، مقابل 16.445 ألف جهاز في فترة المقارنة، بينما بلغ عدد البطاقات المصدرة نحو 39.110 مليون، مقارنة بـ 38.735. وقالت النشرة الإحصائية الصادرة عن البنك المركزي السعودي «ساما»: إن إجمالي عدد العمليات بلغ 117.848 مليون عملية في شهر مايو 2022، مقابل 128.587 مليون عملية في شهر أبريل الماضي، مشيرة إلى أن العمليات عبر «مدى» بلغت 48.611 ألف عملية، منها 37.430 ألفا سحوبات نقدية، و11.181 مليون عمليات أخرى.

وأضافت: إن عدد العمليات بالمصارف بلغ 69.237 مليون عملية، منها 19.501 مليون عملية سحوبات نقدية، و49.735 مليون عمليات أخرى، مشيرة إلى أن إجمالي العمليات من «مدى»، والمصارف بلغ 117.848 مليون عملية في شهر مايو، مقابل 128.587 مليون عملية في أبريل 2022.

وأوضحت النشرة أن إجمالي مبيعات نقاط البيع بلغ 42.376 مليار ريال، خلال مايو الماضي، مقابل 49.443 مليار ريال في أبريل 2022، بينما بلغ عدد العمليات 572.909 ملايين عملية، مقابل 531.299 مليون عملية، في حين بلغ عدد أجهزة نقاط البيع 1.186 مليون جهاز بيع، مقابل 1.161 مليون جهاز بيع في فترة المقارنة. وأشارت النشرة إلى أن مبيعات التجارة الإلكترونية عبر بطاقات «مدى» بلغت 9.119 مليار ريال، خلال مايو 2022، مقابل 10.264 مليار ريال في أبريل الماضي، لافتة إلى أن عدد عمليات التجارة الإلكترونية عبر بطاقات «مدى» بلغ 45.634 مليون عملية، مقابل 51.777 مليون عملية في فترة المقارنة.

وذكرت النشرة أن مبيعات قطاع المواصلات عبر نقاط البيع بلغت 2.351 مليار ريال، في شهر مايو الماضي، مقابل 2.549 مليار ريال في أبريل 2022، بينما بلغت مبيعات قطاع الصحة 2.987 مليار ريال، مقابل 3.207 مليار ريال، في حين بلغت مبيعات المطاعم والمقاهي 6.783 مليار ريال، مقابل 5.13 مليار ريال، بينما بلغت مبيعات الفنادق، 993.295 مليون ريال، مقابل 1.295 مليار ريال.

وأفادت النشرة بأن مبيعات المشروبات والأطعمة عبر نقاط البيع بلغت في مايو الماضي نحو 6.560 مليار ريال، مقابل 7.143 مليار ريال في أبريل 2022، مشيرا إلى أن مبيعات الملابس والأحذية بلغت 2.488 مليار ريال، مقابل 6.681 مليار ريال في فترة المقارنة.