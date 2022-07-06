شكرا لقرائتكم خبر عن عالميا.. انخفاض أسعار الأرز 100 دولار والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قالت مصادر ذات علاقة بموردي الأرز لـ (اليوم): إن أسعار الأرز تراجعت بنحو 100 دولار للطن؛ لتصل إلى 1300 مقابل 1400 دولار خلال الفترة الماضية، مشيرة إلى أن الشركات الوطنية المستوردة تلقت عروضا من شركات تصدير الأرز الهندية تتضمن انخفاضا بنسبة 7 % خلال الأيام القليلة الماضية، فيما أرجعت التراجع لعدة عوامل؛ منها: التطورات العالمية، التي منها تراجع سعر أجور النقل البحري، والعوامل الداخلية في الهند، على رأسها: الأمطار الغزيرة التي تؤدي إلى زيادة المحصول، وبالتالي يلجأ المصدرون إلى تصريف المخزون الحالي.

وأوضحت المصادر أن انخفاض أسعار الأرز لا يمثل مؤشرا لمزيد من الانخفاضات في الأيام المقبلة، بل يعد مؤشرا لاتجاهات الاستقرار عند مستويات 1300 دولار للطن، مشيرة إلى أن شركات تصدير الأرز الهندية قدمت عروضا سعرية تقل عن أعلى سعر خلال الأشهر الماضية، وذلك في الأسابيع الثلاثة الماضية، ما يعكس اتجاه القيمة السوقية للاستقرار، لا سيما أن الأسعار سجلت زيادة بمقدار 200 دولار منذ مطلع عام 2022، إذ انطلقت العروض السعرية مع بداية تسويق المحصول بنحو 1200 دولار للطن لتواصل مسلسل الارتفاع لتصل إلى 1400 دولار للطن مع نهاية الربع الثاني من العام الحالي.

وقال «فتحي السيهاتي» مورد: إن تقديم شركات تصدير الأرز الهندية عروضا سعرية تقل بـ 100 دولار للطن عن أعلى سعر سجله (1400 دولار) مرتبط بالأمطار الغزيرة التي هطلت على مناطق زراعة المحصول، إذ تعطي انطباعات بوفرة المحصول في الموسم المقبل، مشيرا إلى أن الشركات الهندية تحاول تصريف منتج موسم 2021، قبل بدء حصاد موسم 2022، إذ يبدأ الحصاد في شهر أكتوبر سنويا، فيما تبدأ عمليات التسويق في شهر نوفمبر.

وأضاف السيهاتي: إن تراجع أجور النقل البحري أسهم في انخفاض أسعار الأرز، إذ إن الارتفاعات السابقة لأجور النقل أدت إلى زيادة التكاليف على التصدير، مشيرا إلى أن الأشهر الماضية سجلت زيادات غير مسبوقة في أجور الحاويات، لتصل إلى 2600 دولار للحاوية، خلال شهر رمضان الماضي، بينما تراجع السعر إلى 1600 دولار حاليا، فيما أحدثت الانفراجة الحاصلة في انخفاض أسعار الأجور ميزة إيجابية في التكاليف الإجمالية للأرز.

وأوضح أن شركات الأرز تعتمد على إستراتيجية ترتكز على التعويض المستمر للمخزون الإستراتيجي، من خلال استيراد كميات قادرة على تغطية الاستهلاك المحلي، مشيرا إلى أن الشركات السنوية تُبرم صفقات استيراد سنوية قادرة على الحفاظ على المخزون الإستراتيجي.

وأشار إلى أن المخزون الإستراتيجي قادر على تغطية الاستهلاك المحلي على الدوام، لافتا إلى أن الارتفاعات في أسعار الأرز بالدول المصدرة انعكست بصورة مباشرة على القيمة السوقية بالأسواق المحلية، إذ يتراوح متوسط الأسعار حاليا بين 70 - 75 ريالا، مقابل 60 - 65 ريالا للكيس زنة 10 كجم.