شكرا لقرائتكم خبر عن «موانئ»: فرق تفتيشية لمتابعة استمرار عمل الوكلاء البحريين بالعيد والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - كشفت الهيئة العامة للموانئ «موانئ» عن استمرارية الأعمال خلال إجازة عيد الأضحى المبارك، مطالبة جميع الوكلاء البحريين باستلام وتسليم الحاويات، إذ تتابع الفرق الرقابية والتفتيشية الالتزام بالقرار. وشدد نائب الرئيس للرقابة والسياسات التشريعية بالهيئة، يوسف الحصان، في تعميم «استمرارية الأعمال خلال إجازة عيد الأضحى المبارك» على التزام الوكلاء البحريين برفع «المانيفست» قبل وصول السفن القادمة من الموانئ العالمية بـ72 ساعة؛ ليتمكن المخلص الجمركي من تقديم البيانات مسبقا لهيئة الزكاة والضريبة والجمارك، مطالبا الوكلاء البحريين برفع المانيفست قبل وصول السفن القادمة من الموانئ الإقليمية على البحر الأحمر والخليج العربي بـ24 ساعة؛ ليتمكن المخلص الجمركي من تقديم البيانات مسبقا للهيئة. ونوه بضرورة التزام الوكلاء البحريين بإصدار وتسليم إذن التسليم على مدار أيام الأسبوع، وكذلك التزام الوكلاء البحريين بساعات العمل لاستقبال وتسليم الحاويات في ساحة الوكيل/ المستودع من الساعة (7) حتى الساعة (10) مساء، على مدار أيام الأسبوع، مشددا على التزام الوكلاء البحريين نيابة عن الخطوط الملاحية، بتوفير ساحات تخزين أو التعاقد مع مشغلي ساحات التخزين تغطي حجم العمل دون تأخير أو تكدس أو تعطيل للعمليات اللوجستية. وطالب مشغلي ومستأجري المحطات كافة ومشغلي الخدمات البحرية بالأعمال خلال إجازة عيد الأضحى المبارك؛ لضمان الاستمرار في تقديم الخدمات التشغيلية على مدار 24 ساعة، مطالبا بضرورة التزام مشغلي ومستأجري المحطات ومشغلي الخدمات البحرية بالعمل، وتقديم جميع الخدمات التشغيلية على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، فيما دعا إلى المحافظة على معدلات المناولة، والفترة الزمنية لترصيف السفن ومغادرتها.