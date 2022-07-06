شكرا لقرائتكم خبر عن دار شوبارد تطلق مجموعة مجوهرات «السجادة الحمراء» المستوحاة من روائع أفلام السينما والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - منذ بداية شراكتها الرسمية مع مهرجان كان السينمائي، تقدم دار شوبارد في كل عام مجموعة جديدة من مجوهرات «السجادة الحمراء» (Red Carpet)، تتضمن تشكيلة من إبداعات المجوهرات الفاخرة، التي تنتج عن الإبداع اللامحدود والخبرة الفذة لحرفيي صناعة المجوهرات في الدار.

وبمناسبة انعقاد الدورة 75 من مهرجان كان السينمائي، اختارت كارولين شوفوليه، الرئيس الشريك والمدير الفني في دار شوبارد، موضوع «شوبارد وعشق السينما» (Chopard Loves Cinema) كمصدر إلهام لمجموعة مجوهرات «السجادة الحمراء» (Red Carpet)، فصممت 75 إبداعا من المجوهرات الفاخرة تبدو كقصة ملحمية مستوحاة من المغامرة الكبرى لعالم السينما منذ بداياتها بأفلام الأبيض والأسود وصولا إلى الأفلام الحديثة النابضة بالألوان والحيوية، حيث اعتمدت كارولين شوفوليه على مخيلتها الخصبة لتصميم هذه الروائع، التي قدمت بعضا منها خلال أسبوع الموضة في باريس.

وبمناسبة انعقاد أسبوع الموضة في باريس (من 4 إلى 7 يوليو 2022)، تشارك دار شوبارد باعتبارها أحد أعضاء «اتحاد الأزياء الراقية والموضة» في عرض إبداعاتها ضمن مجموعة مجوهرات «السجادة الحمراء» (Red Carpet). وبفضل الذوق الرفيع والانتقائي لكارولين شوفوليه، التي لا تعرف الكلل ولا الملل، تحتفي هذه المجموعة التي تضم 75 قطعة من المجوهرات الفاخرة بمدى الحرفية والإبداع، الذي يميز صناع المجوهرات في دار شوبارد. فكما لو كانت مخرجة سينمائية، وباعتبارها من عشاق الفن السابع، أبدعت كارولين مجموعة مجوهرات مستوحاة من أفلامها المفضلة، التي أثرت فيها لوقت طويل.

تضم المجموعة عقودا وأقراطا وأساور مرصعة بأحجار كريمة فريدة من نوعها، كعقد أخاذ من الألماس مكلل بألماسة كمثرية القطع بلون أصفر مائل للبني الفاتح يبلغ وزنها 70 قيراطا، وقلادة طويلة تزينها تميمة «الحب والسلام» وتنبض بالحيوية بفضل أزهار من السافير والجمشت والتسافوريت والعقيق.

وتشتمل المجموعة أيضا على زوج من الأقراط المصنوعة من التيتانيوم الملون لتعطي انطباعا تبدو فيه الزهور المرصعة بأحجار السافير والجمشت والألماس الأصفر وكأنها تطفو في الفراغ، بالإضافة إلى سوار عريض تزينه تشكيلة من أحجار الكونزيت والسافير والجمشت والتنزانيت يبدو كحديقة غناء وساحرة تلتف حول المعصم. كما تشتمل المجموعة أيضا على زوج من الأقراط المصنوعة من الذهب الوردي والأبيض تزينه زخارف ذهبية نحتتها الأيدي البارعة لحرفيي الدار.