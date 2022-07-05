فتح التسجيل في حساب المواطن.. و8 مليارات دعم إضافي للمستفيدين لنهاية 2022

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تضمنت حزمة الدعم التي أمر بها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان، بناء على ما رفعه ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان ، إعادة فتح التسجيل في برنامج حساب المواطن وفق الضوابط المعلنة مسبقا، وتخصيص مبلغ 8 مليارات ريال كدعم مالي إضافي للمستفيدين من برنامج حساب المواطن لنهاية العام المالي الحالي (2022).

وطرح «حساب المواطن» على حسابه في تويتر مجموعة من الرسومات البيانية لتوضيح التعديلات في البرنامج حساب المواطن بناء على التوجيه الكريم، والفئات المستفيدة من الدعم، وخطوات التسجيل في البرنامج، وخطوات إرفاق المستندات في البرنامج، والفرق بين الأهلية والاستحقاق وكيفية حساب الاستحقاق الفعلي.

وكان أمر ملكي كريم صدر مساء أمس الأول بالموافقة على تخصيص دعم مالي بمبلغ 20 مليار ريال لمواجهة تداعيات ارتفاع الأسعار عالميا، منها 10.4 مليارات ريال تحويلات نقدية مباشرة لدعم مستفيدي الضمان الاجتماعي، وبرنامج حساب المواطن، وبرنامج دعم صغار مربي الماشية، على أن يخصص بقية المبلغ لزيادة المخزونات الاستراتيجية للمواد الأساسية والتأكد من توفرها.

وتأتي هذه الخطوة استشعار من القيادة وحرصها على حماية الأسر المستحقة وتخفيف آثار تلك الارتفاعات العالمية.

التعديلات في برنامج حساب المواطن:







إعادة فتح التسجيل



دعم مالي إضافي بمبلغ 8 مليارات ريال



المستفيدون من حساب المواطن:





حاملو الجنسية السعودية



حاملو بطاقات التنقل



يمكن للفرد المستقل عمره 18 أو أكثر التقديم على البرنامج بشرط إقامته في مسكن مستقل.



خطوات التسجيل:

01 إنشاء حساب جديد

يقوم المتقدم بإنشاء حساب في البوابة الالكترونية الخاصة بالبرنامج وإدخال البيانات التالية:







رقم الهوية



رقم الجوال



تاريخ الميلاد



02 تسجيل الدخول للموقع

سيتم استقبال رسالة على رقم الجوال الخاص بالمتقدم مزودة بكلمة السر الموقتة لإتمام التسجيل

03 تغيير كلمة المرور

يقوم المستفيد بتغيير كلمة المرور

04 إدخال البيانات

يكمل المتقدم طلب التسجيل وتقديم البيانات التالية:







البيانات العامة



بيانات العنوان



بيانات الحساب البنكي



بيانات التابعين



بيانات الدخل



بيانات العقارات



05 رفع الوثائق المطلوبة

ستظهر الوثائق المطلوبة (إن وجدت) عند إتمام رفع الطلب

06 التأكد ومراجعة البيانات

بعد الإقرار على صحة البيانات المقدمة يتم تقديم طلب التسجيل

خطوات إرفاق المستندات في البرنامج:





تسجيل الدخول على بوابة حساب المواطن



الضغط على تفاصيل الطلب



الضغط على إدارة المرفقات



اختيار نوع المرفق



إضافة المستند والضغط على حفظ



الفرق بين الأهلية والاستحقاق:





شروط الجنسية للمستفيد الرئيسي



معيار الإقامة



توافق البيانات مع الجهات ذات العلاقة



ويتم احتساب الاستحقاق الفعلي للمستفيد وفقا للمعايير التالية: