الراجحي: دعم الأسر الضمانية سيخفف من آثار ارتفاع الأسعار

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ورفع الراجحي الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين، بمناسبة صرف ملياري ريال لمستفيدي الضمان الاجتماعي. كما رفع شكره لولي العهد نظير اهتمامه غير المستغرب باحتياجات المواطنين، خاصة الأكثر احتياجا، وضرورة مراعاتهم في مواجهة التطورات الدولية التي نتج عنها ارتفاع في تكاليف بعض الاحتياجات الأساسية.وقال في تغريدة على حسابه في تويتر «أتقدم بالشكر الجزيل لمقام خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد -حفظهما الله- على دعمهما السخي والدائم لمنظومة التنمية الاجتماعية، حيث تؤكد هذه اللفتة الكريمة حرص قيادتنا الرشيدة على تلمس حاجات المواطنين.»
وجاء ذلك عقب صدور الأمر الملكي، بناء على ما رفعه ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية الأمير محمد بن سلمان، بتخصيص مبلغ ملياري ريال لصرف معاش إضافي لمرة واحدة لمستحقي الضمان الاجتماعي للعام المالي الحالي 1443 ـ 1444 (2022).
وسيشمل هذا الدعم الكريم جميع مستفيدي الضمان الاجتماعي السابق والمطور، ومن المتوقع إيداع مبالغ المستحقين في الحسابات البنكية للمستفيدين بشكل مباشر خلال الساعات المقبلة.
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