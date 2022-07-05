شكرا لقرائتكم خبر الراجحي: دعم الأسر الضمانية سيخفف من آثار ارتفاع الأسعار ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أكد وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد الراجحي أن الدعم المخصص لمستفيدي الضمان الاجتماعي، ضمن حزمة الدعم التي أمر بها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان، يأتي في إطار دعم الأسر الضمانية لمواجهة ارتفاع الأسعار دوليا ومحليا، والتخفيف من آثارها، وفي إطار حرص حكومة المملكة على تلمس احتياجات المواطنين.

ورفع الراجحي الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين، بمناسبة صرف ملياري ريال لمستفيدي الضمان الاجتماعي. كما رفع شكره لولي العهد نظير اهتمامه غير المستغرب باحتياجات المواطنين، خاصة الأكثر احتياجا، وضرورة مراعاتهم في مواجهة التطورات الدولية التي نتج عنها ارتفاع في تكاليف بعض الاحتياجات الأساسية.

وقال في تغريدة على حسابه في تويتر «أتقدم بالشكر الجزيل لمقام خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد -حفظهما الله- على دعمهما السخي والدائم لمنظومة التنمية الاجتماعية، حيث تؤكد هذه اللفتة الكريمة حرص قيادتنا الرشيدة على تلمس حاجات المواطنين.»

وجاء ذلك عقب صدور الأمر الملكي، بناء على ما رفعه ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية الأمير محمد بن سلمان، بتخصيص مبلغ ملياري ريال لصرف معاش إضافي لمرة واحدة لمستحقي الضمان الاجتماعي للعام المالي الحالي 1443 ـ 1444 (2022).

وسيشمل هذا الدعم الكريم جميع مستفيدي الضمان الاجتماعي السابق والمطور، ومن المتوقع إيداع مبالغ المستحقين في الحسابات البنكية للمستفيدين بشكل مباشر خلال الساعات المقبلة.