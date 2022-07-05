أخبار البورصة اليوم الثلاثاء 5-7-2022

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القاهرة - سامية سيد - تنوعت أخبار البورصة المصرية خلال جلسة تداول اليوم الثلاثاء 5-7-2022، وجاءت أبرزها تباين مؤشرات البورصة المصرية، بختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، إذ تراجع المؤشر الرئيسي بضغوط هبوط أسهم قيادية على رأسها البنك التجاري الدولي (مصر)، حديد عز، أبو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية، فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية، المصرية للاتصالات، فيما ارتفع مؤشرا إيجي إكس 70 وإيجي إكس 100، وسط تداولات متوسطة، وخسر رأس المال السوقي 161 مليون جنيه ليغلق عند مستوى 593.070 مليار جنيه.





إيقاف تداول 3 أسهمأعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 3 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعوداً أو هبوطاً خلال جلسة تداول اليوم الثلاثاء، وهم؛ مدينة نصر للإسكان والتعمير، العربة لمنتجات الألبان "آراب ديري-باندا"، بي انفستمنتس القابضة.





البورصة تخسر 161 مليون جنيهتباينت مؤشرات البورصة المصرية، بختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، إذ تراجع المؤشر الرئيسي بضغوط هبوط أسهم قيادية على رأسها البنك التجاري الدولي (مصر)، حديد عز، أبو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية، فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية، المصرية للاتصالات، فيما ارتفع مؤشرا إيجي إكس 70 وإيجي إكس 100، وسط تداولات متوسطة، وخسر رأس المال السوقي 161 مليون جنيه ليغلق عند مستوى 593.070 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 363.9 مليون ورقة مالية بقيمة 953.9 مليون جنيه، عبر تنفيذ 32.6 ألف عملية لعدد 188 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 67.49% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 25.84%، والعرب على 6.66% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 54.72% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 45.27%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد العرب والمؤسسات الأجنبية للبيع بقيمة 7.99 مليون جنيه، 129.8 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والأجانب والمؤسسات المصرية والعربية للشراء بقيمة 41.9 مليون جنيه، 32.981 ألف جنيه، 85.2 مليون جنيه، 10.7 مليون جنيه، على التوالي.

تراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.33%، ليغلق عند مستوى 8657 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.46% ليغلق عند مستوى 1571 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.29% ليغلق عند مستوى 10648 نقطة، ونزل مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.39% ليغلق عند مستوى 3502 نقطة.

فيما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 0.24% ليغلق عند مستوى 1659 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 0.3% ليغلق عند مستوى 2442 نقطة، ونزل مؤشر تميز بنسبة 0.27% ليغلق عند مستوى 3516 نقطة، وزاد مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.25% ليغلق عند مستوى 1205 نقطة.

وصعدت أسهم 61 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 44 شركة، ولم تتغير مستويات 83 شركة.





أسهم خزينةأعلنت شركات ابن سينا فارما، الكابلات الكهربائية المصرية، مصر بني سويف للأسمنت، دلتا للإنشاء والتعمير، المتحدة للإسكان والتعمير، المصرية لخدمات النقل والتجارة (ايجيترانس) شراء الأولى 4.5 مليون سهم خزينة خلال جلسة تداول أمس الإثنين، والثانية 343 ألف سهم، وبذلك تصل إجمالي نسبة أسهم الخزينة التي بحوزة الشركة إلى 2.12%، والثالثة 400 ألف سهم، ليصل الإجمالي 5.6 مليون سهم، والرابعة 128.9 سهم، وبذلك تصل إجمالي نسبة أسهم الخزينة 7.47% من أسهم رأس المال، والخامسة 25 ألف سهم، وبذلك تصل إجمالي نسبة ما بحوزة الشركة من أسهم الخزينة 2.79% من رأس المال، والسادسة 200 ألف سهم، وبذلك تصل إجمالي نسبة ما بحوزة الشركة من أسهم الخزينة 1.35707% من رأس المال.





تعاملات الداخليين تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول أمس الإثنين، إذ باع مجلس إدارة شركتي أطلس للاستثمار والصناعات الغذائية، الأولى للاستثمار والتنمية العقارية 12.9 مليون سهم، 451.9 ألف سهم، على التوالي، وباعت مجموعة مرتبطة بشركة المصريين للإسكان والتنمية والتعمير 350 ألف سهم، وباعت إدارة شركة المطورون العرب القابضة 302.9 ألف سهم.

فيما اشترى مجلس إدارة شركات بايونيرز بروبرتيز للتنمية العمرانية، مطاحن ومخابز الإسكندرية، جهينة للصناعات الغذائية، جدوى للتنمية الصناعية، سي أي كابيتال القابضة للاستثمارات المالية، سبيد ميديكال 100 ألف سهم، 11014 سهم، 130 ألف سهم، 77.1 ألف سهم، 224 ألف سهم، 750 ألف سهم، على التوالي، واشترت مجموعة مرتبطة بشركات أطلس للاستثمار والصناعات الغذائية، حديد عز، مدينة نصر للإسكان والتعمير، اسباير كابيتال القابضة للاستثمارات المالية، سبيد ميديكال، ام ام جروب للصناعة والتجارة العالمية 12.9 مليون سهم، 73 سهم، 3.8 مليون سهم، 79 ألف سهم، 500 ألف سهم، على التوالي.





مصرف أبو ظبي قال مصرف أبو ظبي الإسلامي، إن مجلس الإدارة وافق على زيادة رأس المال المصدر والمدفوع لشركة أبو ظبي الإسلامي للتمويل الاستهلاكي من 30 مليون جنيه إلى 100 مليون جنيه وبنفس حصة مساهمة المصرف في رأسمال الشركة، وبذلك تصبح حصة المصرف في الشركة 98 مليون جنيه بدلًا من 29.4 مليون جنيه بنسبة 98% من رأس المال المصدر والمدفوع، ويبلغ نصيب شركة أبو ظبي الإسلامي كابيتال مليون جنيه بنسبة 1%، ونصيب شركة أبو ظبي للتمويل مليون جنيه بنسبة 1%.