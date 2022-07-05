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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - الناتج المحلي الإجمالي للأردن نما بأسعار السوق الثابتة في الربع الأول من العام الحالي، بنسبة 2.5 %، مقارنة مع الفترة المماثلة من العام الماضي.

وأشارت بيانات دائرة الإحصاءات العامة في تقريرها الربعي وأوردته وكالة الأنباء الأردنية ( بترا)، إلى أن التقديرات الأولية أظهرت أن القطاعات الاقتصادية حققت نموا خلال الربع الأول من العام الحالي، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وبينت أن قطاع الفنادق والمطاعم حقق أعلى معدل نمو خلال هذه الفترة بلغت نسبته 6.8%، مساهما بمقدار 0.08 نقطة مئوية من معدل النمو المتحقق، ثم قطاع الإنشاءات بنسبة بلغت 5.3 %، وأسهم بما مقداره 0.12 نقطة مئوية، تلاه قطاع الصناعات الاستخراجية بنسبة 5.1 %، مساهما بمقدار 0.12 نقطة مئوية، ثم قطاع المالية والتأمين وخدمات الأعمال بنسبة 4.3 %، وأسهم بما مقداره 0.34 نقطة مئوية من معدل النمو المتحقق.