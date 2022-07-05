شكرا لقرائتكم خبر الناتج المحلي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وأشارت بيانات دائرة الإحصاءات العامة في تقريرها الربعي وأوردته وكالة الأنباء الأردنية ( بترا)، إلى أن التقديرات الأولية أظهرت أن القطاعات الاقتصادية حققت نموا خلال الربع الأول من العام الحالي، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.وبينت أن قطاع الفنادق والمطاعم حقق أعلى معدل نمو خلال هذه الفترة بلغت نسبته 6.8%، مساهما بمقدار 0.08 نقطة مئوية من معدل النمو المتحقق، ثم قطاع الإنشاءات بنسبة بلغت 5.3 %، وأسهم بما مقداره 0.12 نقطة مئوية، تلاه قطاع الصناعات الاستخراجية بنسبة 5.1 %، مساهما بمقدار 0.12 نقطة مئوية، ثم قطاع المالية والتأمين وخدمات الأعمال بنسبة 4.3 %، وأسهم بما مقداره 0.34 نقطة مئوية من معدل النمو المتحقق.
كانت هذه تفاصيل خبر الناتج المحلي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.