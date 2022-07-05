شكرا لقرائتكم خبر 9.6 مليارات لزيادة المخزونات الغذائية و408 ملايين لدعم مربي الماشية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - خصصت حزمة الدعم التي أمر بها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان 9.6 مليارات ريال لزيادة المخزونات الاستراتيجية للمواد الأساسية والتأكد من توفرها، إضافة إلى المساهمة في تحقيق استدامة الأمن الغذائي.

كما شملت الحزمة على 408 ملايين ريال تمثل دعما ماليا لمستفيدي برنامج صغار مربي الماشية.

وأوضح وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن الفضلي، أن تخصيص 408 ملايين ريال لمستفيدي برنامج صغار مربي الماشية، ضمن حزمة الدعم التي التي وصلت إلى 20 مليار ريال، يدعم صغار المربين في مواجهة الارتفاعات العالمية.

ورفع وزير البيئة والمياه والزراعة، الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، ولولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، على التوجيه الكريم بالموافقة على تخصيص دعم مالي بنحو 9.6 مليارات ريال لزيادة المخزونات الاستراتيجية للمواد الأساسية وتحقيق استدامة الأمن الغذائي، ودعم مالي آخر بمبلغ 408 ملايين ريال لمستفيدي برنامج صغار مربي الماشية.

وقال الفضلي في تغريدة على حسابه في تويتر «أرفع الشكر لمقام خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد- حفظهما الله-، على الدعم السخي بتخصيص 20 مليار ريال لمواجهة تداعيات ارتفاع الأسعار عالميا وزيادة المخزونات الاستراتيجية، والاهتمام ببرنامج صغار مربي الماشية، والذي سيسهم بإذن الله في تعزيز الأمن الغذائي».

وأضاف، أن تخصيص الدعم المالي لمواجهة تداعيات ارتفاع الأسعار عالميا، يأتي انطلاقا من حرص واهتمام القيادة الحكيمة لاستمرار مسيرة التنمية والتطوير.

الدعم تضمن:

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