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ويتدارس المشاركون في الاجتماع الذي يستمر يومين، تحليل التحديات المالية التي تواجهها الدول الأفريقية وملامسة الحلول لها، خاصة بالنسبة للمديونية، وسبل مساعدة هذه الدول على مواجهة الإكراهات العالمية الحالية، وطرق ضمان أمنها الغذائي والطاقي.

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - التجمع الأفريقي لوزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية للدول الأفريقية الأعضاء في البنك وصندوق النقد الدوليين، عقد اجتماعه في مدينة مراكش المغربية تحت موضوع «نحو أفريقيا صامدة».ويتدارس المشاركون في الاجتماع الذي يستمر يومين، تحليل التحديات المالية التي تواجهها الدول الأفريقية وملامسة الحلول لها، خاصة بالنسبة للمديونية، وسبل مساعدة هذه الدول على مواجهة الإكراهات العالمية الحالية، وطرق ضمان أمنها الغذائي والطاقي.

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