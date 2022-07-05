شكرا لقرائتكم خبر 450 ألف عملية دفع الكترونية في «إيجار» خلال النصف الأول ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وأوضح البرنامج أن جميع خدماته ومن ضمنها الخدمات المالية من شأنها تيسير إجراءات التعاملات الإيجارية، وحفظ حقوق الأطراف، نتج عنها توثيق نحو مليون عقد إيجار خلال العام الجاري.وأفاد البرنامج في بيان له، أن الدفع الالكتروني للدفعات يثبت التعاملات المالية بين أطراف العملية الإيجارية، ويحفظ حقوقهم، ويعزز الثقة بينهم، حيث تغني عمليات الدفع الالكتروني طرفي العقد (مؤجر، ومستأجر) عن التعاملات النقدية، وإصدار إيصالات سندات القبض.
وتعد عمليات الدفع الالكتروني عبر القنوات الالكترونية (سداد، ومدى) إثباتا معتمدا لسداد الأجرة، بالإضافة إلى تيسير إجراءات التحصيل المالي، ومتابعة التعاملات المالية، مما يسهل اتفاق أطراف العملية الإيجارية على اختيار مدد السداد القصيرة ومنها الشهرية، وربع السنوية، وتلبية رغبات المستفيدين، بهدف تيسير عملية الدفع بالنسبة للمستأجر، حيث يمكن الدفع الجزئي أو المستقبلي للدفعة الإيجارية، وتنظيم عملية التحصيل بالنسبة للمؤجر، بتسجيل الحساب البنكي للمؤجر في الشبكة أثناء تسجيل العقد؛ لتحويل الدفعات المالية من قنوات الدفع إلى حساب المؤجر مباشرة.
وكان «إيجار» أعلن في وقت سابق إضافة عدد من الخدمات، مثل: المؤشر الإيجاري، والاستلام والتسليم، والسلوك الإيجاري، وتوثيق العقود الكترونيا مباشرة عبر الشبكة، بالإضافة إلى إتاحة قنوات دفع متنوعة لسداد دفعات الإيجار، ومنها: «مدى» و»سداد»، وشحن الأرصدة، بالإضافة إلى وجود شراكات استراتيجية مع جهات أخرى، تمكن من نقل الخدمات باسم المستخدم الفعلي للوحدة الإيجارية.
كانت هذه تفاصيل خبر 450 ألف عملية دفع الكترونية في «إيجار» خلال النصف الأول لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.