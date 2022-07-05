ارتفاع حجم الأعمال الجديدة بالقطاع الخاص السعودي بأعلى معدل خلال 8 أشهر

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وسجل مؤشر مديري المشتريات للسعودية قراءة أعلى من المستوى المحايد البالغ 50 نقطة، وارتفع إلى 57 نقطة في يونيو الماضي، مقابل 55.7 نقطة في مايو 2022، ليسجل خلال يونيو أعلى قراءة له منذ أكتوبر 2021، وأعلى قليلا من متوسط السلسلة طويل المدى البالغ 56.8 نقطة.وأوضحت إس آند بي غلوبال، في تقرير لها أمس، أنه في الواقع تسارع معدل تضخم تكلفة مستلزمات الإنتاج إلى أعلى مستوياته في 22 شهرا، وأدت الرياح المعاكسة للإمدادات العالمية إلى استمرار زيادة أسعار الوقود والمواد الخام.
وأشارت البيانات الصادرة عن المؤشر، إلى أنه بالإضافة إلى الزيادة القوية في الإنتاج أظهرت الشركات غير المنتجة للنفط درجة أكبر من التفاؤل بشأن النشاط المستقبلي في يونيو، حيث ارتفعت الثقة إلى أقوى مستوى منذ بداية عام 2021، وأدت النظرة المستقبلية الإيجابية إلى زيادة أخرى في التوظيف ومراكمة مخزون السلع التي تواجه نقصا في الإمداد.
وتحسنت ظروف الأعمال من خلال ارتفاع أكثر حدة في تدفقات الطلبات الجديدة وفقا لأحدث بيانات الدراسة. وانتعش معدل نمو المبيعات للشهر الثاني على التوالي.
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