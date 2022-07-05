تجديد عضوية المملكة في اللجنة الإدارية بمجلس الحبوب الدولي

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وعد محافظ المؤسسة العامة للحبوب المهندس أحمد الفارس تجديد انتخاب المملكة في عضوية اللجنة الإدارية للمجلس تأكيدا على مكانة المملكة المتزايدة في المحافل الدولية وثقلها الاقتصادي البارز على المستوى الدولي وأن الاختيار سيكون له الأثر الكبير في مجال المشاركة في قرارات المجلس المستقبلية.وانضمت المملكة لعضوية مجلس الحبوب الدولي ومقره العاصمة البريطانية لندن منذ 1/9/2010 ويمثلها في هذا المحفل المؤسسة العامة للحبوب.
ومجلس الحبوب الدولي (IGC) هو منظمة دولية تشرف على اتفاقية تجارة الحبوب لعام 1995 وتسعى إلى تعزيز التعاون الدولي في مجال تجارة الحبوب، ويضم المجلس كبار مصدري ومستوردي الحبوب في العالم، وهو مكلف بتعزيز استقرار الأمن الغذائي العالمي من خلال تقديم تحليل محايد لأساسيات العرض والطلب في قطاعي الحبوب والبذور الزيتية وتحسين الشفافية من خلال الإبلاغ المنتظم عن تطورات السوق والسياسات.
مجلس الحبوب الدولي (IGC)
- مقره العاصمة البريطانية لندن
- منظمة دولية تشرف على اتفاقية تجارة الحبوب لعام 1995
- يسعى إلى تعزيز التعاون الدولي في مجال تجارة الحبوب
- يضم المجلس كبار مصدري ومستوردي الحبوب في العالم
- مكلف بتعزيز استقرار الأمن الغذائي العالمي
- المملكة انضمت إلى المجلس في سبتمبر 2010
- يمثلها في المجلس المؤسسة العامة للحبوب
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