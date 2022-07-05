شكرا لقرائتكم خبر عن قفزا من مركب «جونسون».. استقالة وزيرين بريطانيين والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - استقال وزيرا المالية والصحة في بريطانيا اليوم الثلاثاء، فيما بدا أنه ضربة قاضية لرئيس الوزراء بوريس جونسون الذي حاول الاعتذار عن أحدث فضيحة تتعلق بشكوى بشأن سوء سلوك جنسي ضد أحد وزرائه.

وأعلن وزير الصحة البريطاني ساجد جاويد استقالته في بيان قال فيه إنه "لم يعد بإمكانه الاستمرار بأي معيار عادل أو معقول".

وبعد لحظات، أعلن وزير المالية ريشي سوناك أيضا استقالته.

وجاء ذلك في الوقت الذي اعتذر فيه جونسون عما قال إنه خطأ بعدم إدراكه أن كريس بينشر لم يكن مناسبا لمنصب بالحكومة بعد تقديم شكاوى ضده من سوء السلوك الجنسي.

وقال جونسون للصحفيين "بعد فوات الأوان، كان من الخطأ فعل ذلك (تكليفه). أعتذر لكل من تضرر بشدة من ذلك".