شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل طرح أول عملة بلاستيكية فى مصر فئة عشرة جنيهات.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن البنك المركزى طرح عملة نقدية جديدة فئة 10 جنيهات باستخدام أحدث خطوط إنتاج البنكنوت المطبقة في العالم بدار الطباعة الجديدة في العاصمة الإدارية، كخطوة لرفع معدلات جودة أوراق النقد المتداولة بالسوق المصري، حيث تتميز النقود البلاستيكية بالمرونة والقوة، والسُمك الأقل، وطول العمر الافتراضي الذي يصل إلى نحو ثلاثة أضعاف عمر الفئة الورقية الحالية.

وفى وقت سابق، كشف مصدر مسئول بالبنك المركزي أنه تم طباعة نحو ملياري جنيه حتى الآن من العملة البلاستيكية (بوليمر) الجديدة فئة الـ10 جنيهات، وطرحها بالبنوك اعتبارا من اليوم، وحتى يتم إتاحتها للمواطنين كفكة بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

وقال المصدر - في تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط - "إنه تم إجراء تعديلات على ماكينات الصراف الآلي المنتشرة في مختلف أنحاء الجمهورية حتى تتمكن من قبول السحب والإيداع للعملة البلاستيكية الجديدة، وسيتم خلال الفترة المقبلة زيادة الكميات المطروحة من العملة البلاستيكية فئة الـ10 جنيهات".