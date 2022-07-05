شكرا لقرائتكم خبر عن سكوب إمباير: صندوق الاستثمارات يسعى للاستحواذ على حصة من «أستون مارتن» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - * «في فبراير الماضي، وقعت تابعة لأستون مارتن اتفاقية مع أرامكو، وأعلنا عن شراكة استراتيجية طويلة الأجل، وقد تشكل الصفقة الحالية امتدادا للتعاون بين الشركة البريطانية والمملكة».

أكد موقع «سكوب إمباير» أن صندوق الاستثمارات العامة السعودي يجري محادثات للاستحواذ على حصة بمبلغ 245 مليون دولار من شركة «أستون مارتن» العالمية للسيارات، وقد تشكل شركة السيارات العالمية إضافة كبيرة إلى محفظته الاستثمارية.

وقال الموقع، في الموضوع الذي ترجمت صحيفة ”الخليج 365” أبرز ما جاء فيه: «تواجه أستون مارتن، العلامة التجارية المرادفة للسيارات التي ظهرت في سلسلة أفلام جيمس بوند، مشاكل مالية، ويبدو أن المملكة تقدم يد المساعدة لها».

وحسب الموقع، ذكرت مصادر لصحيفة «فاينانشيال تايمز» أن صندوق الاستثمارات العامة في المملكة يجري محادثات مبدئية مع شركة صناعة السيارات الشهيرة، التي تمر بعدة مشكلات مالية، بما في ذلك صافي ديون بقيمة 1.16 مليار دولار في نهاية مارس، مع 158 مليون دولار إضافية من فوائد الديون خلال عام 2022.

وتشير المصادر إلى أن أموال الصفقة تشكل جزءًا من محاولة «أستون مارتن» لتكوين بعض رأس المال لسداد أجزاء من ديونها واستخدام الأموال المتبقية للعمل في مشاريع مستقبلية، والتي تشمل الجيل القادم من السيارات الرياضية وسيارة كهربائية جديدة في عام 2023.

وفقاً لبورصة لندن، فإن أداء أستون مارتن لم يكن جيداً حتى الآن هذا العام، حيث انخفضت قيمة الشركة إلى 680.5 مليون دولار، مع خسارة أسهمها بنسبة 8 % تقريباً في نهاية شهر يونيو. وتعد هذه القيمة السوقية الحالية بعيدة كل البعد عن العامين الماضيين للشركة، حيث اختتمت عام 2021 بقيمة 2.12 مليار دولار، وفي نهاية عام 2020، وصلت إلى 3.14 مليار دولار.

ووفقاً للقيمة السوقية للشركات، تبلغ قيمة أستون مارتن حالياً 620 مليون دولار، مما يجعل عام 2022 الأسوأ للشركة حتى الآن.

وفي فبراير الماضي، وقعت تابعة لـ «ستون مارتن» اتفاقية مع «أرامكو»، وأعلنا عن «شراكة استراتيجية طويلة الأجل»، وقد تشكل الصفقة الحالية امتداداَ للتعاون بين الشركة والمملكة. ومع إبرام هذه الاتفاقية، ستتعاون الشركتان للعمل على صناعة محركات احتراق داخلي فعالة، ومواد تشحيم متطورة، وأنواع وقود مستدامة عالية الأداء.