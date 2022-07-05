شكرا لقرائتكم خبر عن ذا سياست ديلي: تدني نسبة بطالة النساء في السعودية لأقل مستوياتها منذ 20 عاما والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - خففت المملكة الكثير من القيود على النساء، كجزء من خطة ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان؛ لجعل المزيد من السعوديين يعملون في القطاع الخاص

أبرز موقع «ذا سياست ديلي» العالمي أهمية انخفاض معدل بطالة المرأة في المملكة خلال الربع الأول من العام الحالي إلى أدنى مستوى له منذ أكثر من عقدين، مشيرًا إلى أن الفضل في ذلك جزئيًا يعود إلى سلسلة من المبادرات الحكومية وسياسات التمكين المشجعة للنساء، بما يتماشى مع رؤية السعودية 2030.

وقال الموقع، في الموضوع الذي ترجمت صحيفة ”الخليج 365” أبرز ما جاء فيه: بلغ معدل البطالة بين السعوديات 15 سنة فأكثر 20.2% بنهاية الربع الأول من عام 2022، مقابل 22.5 في المائة بنهاية الربع الرابع من عام 2021». وهذا هو أدنى معدل بطالة للنساء السعوديات منذ 20 سنة 2001، عندما وصل المعدل إلى 17.3%.

وأضاف الموقع: خففت المملكة الكثير من القيود على النساء، كجزء من خطة ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان؛ لجعل المزيد من السعوديين يعملون في القطاع الخاص. ورفعت السلطات خلال السنوات القليلة الماضية الحظر المفروض على قيادة النساء للسيارات، وسمحت لهن بالسفر دون إذن ولي الأمر الذَّكر، مما سمح للعديد من السيدات والفتيات بتحقيق أحلامهن في العمل.

في الإطار ذاته، أفادت بيانات صادرة عن الهيئة العامة للإحصاء يوم الخميس الماضي، أن معدل بطالة المواطنين السعوديين انخفض في الربع الأول من العام الجاري إلى أدنى مستوى له منذ عام 2008، تزامنًا مع نمو اقتصاد المملكة، وارتفاع أسعار النفط عالميًّا.