القطرية للعطلات تتيح للمسافرين فرصة الاستمتاع بعطلات استثنائية وتجارب حصرية مع باقات "الصيف في قطر"

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الدمام - شريف احمد - - القطرية للعطلات تقدّم للمسافرين باقات استثنائية لحضور أروع العروض العالمية في الدوحة

- سيحظى المسافرون من المملكة العربية السعودية بفرصة الاستمتاع بباقات سفر مذهلة لقضاء إجازة نهاية الأسبوع، وتشمل تذاكر السفر والإقامة الفندقية وتذاكر لحضور العديد من العروض الترفيهية الاستثنائية

تعاونت الخطوط الجوية القطرية وقطر للسياحة ومجموعة "Alchemy Project" لتقديم تجارب عالمية تزخر بالمتعة والمرح لجميع أفراد الأسرة لدى زيارة قطر هذا الصيف. وسيتمكن زوار قطر من دول مجلس التعاون الخليجي وخارجها من زيارة الدوحة والاستمتاع بـعروض "الصيف في قطر". كما سيستمتع الزوار بحضور ثلاثة عروض مسرحية عالمية، وهي: عرض أليس في بلاد العجائب، وعرض سيرك علاء الدين والمصباح السحري، وعرض السنافر الموسيقي. وأطلقت القطرية للعطلات، مشغّل الرحلات والوجهات الترفيهية في الناقلة القطرية؛ باقات سفر جديدة مذهلة تدعو فيها الضيوف من المملكة العربية السعودية للاستمتاع بتجارب حصرية تزخر بالمرح في الدوحة. وتشتهر دولة قطر بوصفها وجهة مناسبة للعائلات وتلبي متطلبات واحتياجات جميع الأعمار. ومع اختيار باقات السفر المصممة حصرياً من القطرية للعطلات، سيستمتع زوار الدوحة من جميع الأعمار بعطلة استثنائية لا تُضاهى.

وتشمل عروض باقات السفر التي تتيحها القطرية للعطلات، باقة "الصيف في قطر"، وهي مصممة خصيصاً لتتيح للعائلات وجهة ممتعة لقضاء عطلة نهاية الأسبوع أثناء استكشاف مدينة الدوحة الجميلة. كما سيتمكّن الزوار من خلال هذه الباقة من أخذ قسط من الراحة بعيداً عن روتينهم اليومي، والاسترخاء والاستمتاع بكرم الضيافة والتقاليد الأصيلة، فضلاً عن الحداثة والرفاهية والعروض الترفيهية التي تناسب العائلات، بما في ذلك عرض أليس في بلاد العجائب من 14 يوليو إلى 16 يوليو، وعرض سيرك علاء الدين والمصباح السحري من 21 يوليو إلى 23 يوليو، وعرض السنافر الموسيقي الحي من 28 يوليو إلى 30 يوليو. تبدأ أسعار باقات العطلات من 3,544 ريال سعودي للشخص الواحد وتشمل تذاكر السفر للذهاب والعودة والإقامة الفندقية وتذاكر حضور العروض الترفيهية.

ويعد العرض الموسيقي "أليس في بلاد العجائب" عرضاً مذهلاً ومفعماً بالمرح ويناسب جميع أفراد العائلة حيث يجمع بين المسرح الموسيقي والباليه الحديث والسيرك والفنون البهلوانية. ويعتمد هذا العرض الساحر على الحكاية الخيالية الشهيرة التي كتبها لويس كارول وتتحدث حول فتاة صغيرة سقطت عن طريق الخطأ في حفرة أرنب ووجدت نفسها في بلاد العجائب، حيث صادفتها هناك العديد من المغامرات المذهلة. وتتيح هذه القصة السحرية للأطفال فرصة التعرّف على عالم غريب ورائع من القصص الخيالية، في حين تذكّر الكبار بأنه لا ينبغي علينا أن ننسى أهمية الأحلام. ويتم عرض هذا العمل على مساحة كبيرة ومستديرة تلائم عروض السيرك لتتيح للزوار أكبر قدر من الاستمتاع بالعرض.

ومن جانب آخر يظهر "علاء الدين والمصباح السحري" من مجموعة ألف ليلة وليلة، في عرض سيرك مبهر يترافق مع الأداء الموسيقي الساحر، ومشاركة ما يقارب من 40 شخصاً من بينهم 30 إلى 35 فناناً ومؤديّاً استعراضيّاً. ولا شك بأن هذا العرض الأول لـ"علاء الدين والمصباح السحري" المليء بالسحر والغموض والخيال؛ سيأسر قلوب كل المشاهدين.

كما ستستقبل الدوحة شخصيات السنافر الثمانية المفضلة بما في ذلك بابا سنفور، وسنفور أخرق، وسنفور مفكّر، وسنفورة اللطيفة في عرض مذهل، يرافقهم الساحر الشرير شرشبيل ومحركو المخلوقات الزرقاء الصغيرة. ويمكن للأطفال الصغار والأمهات والآباء والأجداد على حد سواء الاستمتاع بأداء السنافر وهم يعودون إلى الحياة على خشبة المسرح الكبير، مع منازل بالحجم الطبيعي على شكل فطر وخلفية نابضة بالحياة، وأداء موسيقي وغنائي رائع.

كما تقدّم القطرية للعطلات باقة "الألعاب المائية وشلالات الصحراء"، حيث ستمكن الزوار من الهروب من حرارة الصيف عبر تجربة مائية ممتعة ومنعشة في منتجع وفيلات هيلتون شاطئ سلوى، الذي يعدّ واحداً من أكبر المنتجعات في الشرق الأوسط. ويحيط بهذا المنتجع شاطئ خاص بطول 3.5 كيلومتر، ويحوي المنتجع حديقة مائية للمغامرات تضمّ أكثر من 50 لعبة، وأكثر من 20 مطعماً عالمياً؛ ومسابح، ومنطقة شاطئية، ومنتجع صحي فاخر، وأكاديمية رياضية. وتشمل الباقات تذاكر السفر للذهاب والعودة والإقامة في المنتجع وتذاكر الدخول إلى الحديقة المائية، وهي تعدّ باقة سفر مثالية للأصدقاء أو العائلة وتبدأ من 5,161 ريال سعودي للشخص الواحد.

أما باقة "مدينة الألعاب الترفيهية – كويست"، فتبدأ أسعارها من5,066 ريال سعودي للشخص الواحد، وهي مخصصة للمسافرين الذين يتمتعون بالجرأة والمغامرة. وتشمل هذه الباقة تذاكر السفر والإقامة الفندقية الفاخرة في فندق بانيان تري الذي يقع في مشيرب، قلب الدوحة. كما تشمل الباقات تذاكر الدخول إلى منتزه الدوحة كويست الترفيهي الذي يضم أكثر من 30 لعبة ومنطقة ترفيهية تتميز بمزيج من جولات الإثارة والحماس، وأجهزة المحاكاة، وتجارب الواقع الافتراضي، فضلاً عن الألعاب التي تناسب الضيوف الأصغر سناً، والمناطق الترفيهية العائلية، التي تتيح كلها مجتمعة معاً تجربة لا تضاهى في الدوحة.

علاوةً على ذلك، سيتمكن المسافرون الذين يحجزون من خلال "احجز مع القطرية للعطلات"؛ من الحصول على العديد من المزايا والحسومات الإضافية الحصرية لعملاء القطرية للعطلات، فضلاً عن الجولات السياحية والترفيهية المجانية وترقية الغرف والحسومات على الأطعمة والمشروبات والقسائم الشرائية التي يمكن استخدامها في الفنادق، وغير ذلك الكثير. للحصول على المزيد من المعلومات أو الحجوزات، يرجى زيارة الرابط التالي: deals-holiday-ar/offers/qatar-https://www.qatarairwaysholidays.com/sa/

وتسير الخطوط الجوية القطرية حالياً رحلتين يومياً إلى الرياض، وأربع رحلات يومية من جدة، وأربع رحلات من الدمام، ورحلتين يومياً إلى المدينة المنورة، تُمكن فيها عملائها من المملكة العربية السعودية السفر إلى أكثر من 150 وجهة، عبر أفضل مطار في العالم، مطار حمد الدولي.

وحصدت الخطوط الجوية القطرية جائزة "أفضل شركة طيران في العالم" ضمن جوائز سكاي تراكس العالمية 2021، إلى جانب الفوز بخمس جوائز أخرى، وهي: "أفضل درجة رجال أعمال في العالم"، و"أفضل صالة لدرجة رجال الأعمال في العالم"، و"أفضل مقعد على درجة رجال الأعمال في العالم"، و"أفضل خدمات طعام على درجة رجال الأعمال في العالم"، و"أفضل شركة طيران في الشرق الأوسط". وتتصدر الناقلة الوطنية لدولة قطر شركات الطيران العالمية بعد الفوز بجائزة الأفضل في العالم للمرة السادسة في تاريخها في إنجاز غير مسبوق في أعوام (2011 و2012 و2015 و2017 و2019 و2021).

وأصبحت الخطوط الجوية القطرية أول شركة طيران دولية تحصل على تصنيف 5 نجوم في "تدقيق تدابير السلامة الخاصة بكوفيد-19 على مستوى شركات الطيران" من سكاي تراكس. ويأتي ذلك في أعقاب النجاح الذي حققه مطار حمد الدولي كأول مطار في الشرق الأوسط وآسيا يحصل على تصنيف 5 نجوم في "تدقيق تدابير السلامة الخاصة بكوفيد-19 على مستوى المطارات". ويؤكّد ذلك للمسافرين في جميع أنحاء العالم؛ على أن إجراءات وتدابير الصحة والسلامة في الناقلة القطرية تخضع لأعلى المعايير الممكنة من حيث التدقيق والتقييم المهني والمستقل.

وتسيّر الناقلة الوطنية لدولة قطر رحلاتها حاليّاً إلى 150 وجهة عالمية، عبر مقر عملياتها في الدوحة، مطار حمد الدولي، الحائز على جائزة "أفضل مطار في العالم" من شركة سكاي تراكس العالمية.