شكرا لقرائتكم خبر عن فلاورد تكافئ الهلال بمناسبة تحقيق الدوري والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قامت فلاورد، الوجهة الأولى في مجال توصيل الورود والهدايا أونلاين في منطقة الشرق الأوسط والمملكة المتحدة والراعي الرسمي لنادي الهلال؛ بالاحتفال مع نادي الهلال بانتصاراته هذا الموسم في فندق بريرا مساء يوم الإثنين الموافق 4 يوليو، في العاصمة الرياض.

واستضافت فلاورد كأسي الدوري والسوبر التي حصدها نادي الهلال منذ توقيع النادي لعقد الرعاية. وبهذه المناسبة فلاورد تكافئ نادي الهلال ب 750,000 ريال بمناسبة تحقيق دوري الأمير محمد بن سلمان والبطولة رقم 65 في تاريخه. وتزيّن الحضور المتمثل بمجلس إدارة شركة نادي الهلال الاستثمارية وأعضاء إدارة فلاورد وعدد من المؤثرين والمشجعين الذين تمت دعوتهم من خلال السحب في تويتر بأطواق من الورود كما استمتعوا برؤية الكؤوس مزيّنة بالورود وتمكنوا من الاحتفال والتصوير مع جميع الكؤوس.

كما شارك الحضور بتزيين مجسم الرقم 65 بالورود وهو عدد البطولات التي حصدها الهلال منذ تأسيسه، وقال رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي في فلاورد، السيد/ عبدالعزيز باسم اللوغاني: "يسعدنا أن نكون دوماً بجانب الزعيم، وأود أن أنتهز هذه الفرصة للمباركة للاعبين والطاقم الفني والطبي وإخوتي في مجلس إدارة شركة نادي الهلال الاستثمارية وجميع مشجعين الهلال بمناسبة الفوز بكأس السوبر وكأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين."

وعلق الرئيس التنفيذي لشركة نادي الهلال الاستثمارية السيد/ سلطان آل الشيخ: "الشراكة مع فلاورد كانت فأل خير على النادي إذ أننا حصدنا كأس السوبر السعودي بعد شهرين من توقيع عقد الشراكة واليوم نكمل انتصاراتنا بعد الفوز بكأس بطولة دوري الأمير محمد بن سلمان. سعيدون بالشراكة مع فلاورد ونودّ أن نشكرهم على دعمهم اللامتناهي لنادي الهلال. "

يذكر أن فلاورد هو متجر الكتروني تأسس عام 2017 معني بطلب الورود والهدايا عبر الإنترنت حيث تقوم بشراء الورود من أفضل المزارع في العالم وتوريدها إلى ورش عملها في جميع الدول التي تعمل بها ليتم تنسيقها من قبل المصممين المحترفين ومنسقي الورود. وتقوم الشركة بالتعاون مع عدد من المصممين والعلامات التجارية العالمية والمحلية لتقديم مجموعة واسعة من المنتجات كالشوكولاتة والحلويات والعطور وغيرها التي يتم توصيلها في نفس اليوم عبر خدمة التوصيل الخاصة بالشركة لضمان أفضل تجربة للعملاء.