شكرا لقرائتكم خبر عن تحمل معالم جديدة.. تفاصيل طرح أول عملة «بلاستيكية» في مصر والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قرر البنك المركزي المصري طرح فئة العشرة جنيهات البلاستيكية (بوليمر) بعد إنتاجها باستخدام أحدث خطوط إنتاج البنكنوت المطبقة في العالم بدار الطباعة الجديدة في العاصمة الإدارية.

ووفق ما أوردته بوابة الأهرام الإليكترونية اليوم الثلاثاء، يأتي طرح العملة الجديدة في إطار تطبيق سياسة النقد النظيف ورفع معدلات جودة أوراق النقد المتداولة بالسوق المصرية، بجانب تخفيض تكلفة طباعة أوراق النقد، وخاصة الفئات الأكثر تداولا وذلك على المدى البعيد.

وتحمل العشرة جنيهات الجديدة صورة مسجد الفتاح العليم باعتباره أحد معالم الطرازات المعمارية الإسلامية بالعاصمة الإدارية الجديدة، وتمثال الملكة الفرعونية حتشبسوت، لتربط العملة الجديدة التاريخ المصري القديم مع العصر الحديث.

تتميز النقود البلاستيكية بالمرونة والقوة، وأنها أقل سمكا، فضلا عن طول عمرها الافتراضي الذي يصل إلى نحو ثلاثة أضعاف عمر الفئة الورقية الحالية المصنوعة من القطن، إلى جانب أنها مقاومة للماء، وأقل تأثرا بالأتربة، كما أنها قابلة لإعادة التصنيع، وأكثر مقاومة للتلوث مقارنة بفئات النقد الورقية المتداولة، بالإضافة إلى صعوبة تزييفها وتزويرها.

شدد البنك المركزي المصري، على أن تداول العملة البلاستيكية الجديدة يأتي جنبًا إلى جنب مع نظيرتها الورقية من فئة العشرة جنيهات المتداولة حاليًا.