شكرا لقرائتكم خبر عن بـ 427.50 دولار للطن.. الأردن يشتري 120 ألف طن من القمح والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ذكر متعاملون أن مشتري الحبوب الحكومي في الأردن، اشترى ما يقدر بنحو 120 ألف طن من قمح الطحين الصلد من منشأ اختياري في مناقصة أُغلقت اليوم الثلاثاء.

هذا وتم شراء الكميات من شركة أميروبا التجارية، بسعر يقدر بنحو 427.50 دولار للطن، شاملا تكلفة الشحن للتسليم في النصف الأول من أكتوبر تشرين الأول والنصف الأول من نوفمبر تشرين الثاني، وفق ما ذكره التجار.

وأوضح التجار، إن شركتين تجاريتين أخريين شاركتا في المناقصة، حيث عرضت سي.إتش.إس سعرا يبلغ 439.97 دولار للطن وكارجيل 443.75 دولار للطن، وكلاهما يشمل تكلفة الشحن.