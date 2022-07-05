الاقتصاد

البنك المركزى: ارتفاع تحويلات المصريين بالخارج لـ11.1 مليار دولار خلال 4 أشهر

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القاهرة - سامية سيد - قال البنك المركزى المصرى أن تحويلات المصـريين العاملين بالخارج سجلت خلال شهر أبريل 2022 نحو 3.1 مليار دولار بمعدل زيادة بلغ 24.4% على أساس سنوي (مقابل نحو 2.5 مليار دولار مقارنة بشهر أبريل2021)، في حين تراجعت بمعدل 7.2% مقارنة بالشهر السابق مباشرة (مارس 2022) الذي سجلت خلاله 3.3 مليار دولار.

 

وبذلك ترتفع بمعدل 7.7% على أساس سنوي خلال الأشهر الأربع الأولى من 2022 (يناير/أبريل 2022) لتصل إلى نحو 11.1 مليار دولار(مقابل نحو 10.3 مليار دولار خلال الفترة المناظرة من العام 2021). 

 

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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