شكرا لقرائتكم خبر عن إعلان النتيجة النهائية لمسابقة مصلحة الضرائب المصرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنوه مصلحة الضرائب المصرية عن انه قد تم اعلان النتيجة النهائية لمسابقة مصلحة الضرائب المصرية (الإعلان رقم 1 لسنة 2021) بشأن حاجة المصلحة للتعاقد مع عدد 416 مأمور ضرائب فحص، ومأمور ضرائب حصر، بالإضافة الى عدد 37 مأمور ضرائب حصر وفحص إلكتروني موزعين جغرافيًا.

وتطالب المصلحة المتقدمين المستوفين لشروط التقدم والذين اجتازوا اختبارات التقييم الإلكترونية بنسبة 75% على الأقل مراجعة الموقع الالكتروني للمسابقة اعتبارًا من اليوم الثلاثاء والدخول على الرابط التالى لمعرفة كافة التفاصيل.

https://jobs.mof.gov.eg/