شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الذهب اليوم 5 يوليو 2022 وعيار 21 يسجل 974 جنيها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت أسعار الذهب اليوم في مصر تراجع بحوالي 3 جنيهات لينزل الذهب دون أدني مستوى في 3 أشهر بعد هبوط بحوالي 10 جنيهات قبل قليل، وبلغ سعر جرام الذهب عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر 974 جنيها للجرام مقابل 977 جنيها للجرام صباح اليوم بقيمة تراجع كبيرة بسبب هبوط ملحوظ في الطلب على المعدن الأصفر في الأسواق المصرية.

أسعار الذهب اليوم:عيار 18 سجل 835 جنيها.

عيار 21 سجل 974 جنيها.

عيار 24 سجل 1113 جنيها.

الجنيه الذهب 7792 جنيها.

أونصة الذهب 1804 دولارات.

أعلنت شعبة صناعة الذهب وكذلك شعبة تجارة الذهب، أنه بدءا من شهر يوليو 2022 يجرى زيادة سعر المصنعيات بواقع 10% وفق الاتفاق بين الصناع ومصلحة الضرائب، حيث جرى تعديل الضريبة على القيمة المضافة لمصنعيات الذهب في مصر

الزيادة التقديرية الجديدة في ضريبة القيمة المضافة على مصنعيات الذهب سترتفع متوسط قيمة المصنعية على الجرام الذهب عيار 21 لتصبح 44 جنيه وتكون قيمة ضريبة القيمة المضافة المستحقة عليه 6.16 جنيه، ومتوسط مصنعية جرام الذهب عيار 24 و18 إلى 66 جنيها، على أن تكون قيمة ضريبة القيمة المضافة المستحقة عليه 9.24 جنيه، وسيرتفع متوسط قيمة المصنعية على الجرام عيار 14 إلى 55 جنيه ويستحق ضريبة عليه 7.7 جنيه، وسيصل سعر المصنعية على الجرام عيار 12 إلى 49.5 جنيه وتبلغ ضريبة القيمة المضافة عليه 6.93 جنيه، أما جرام عيار 9 سترتفع سعر مصنعيته إلى 33 جنيه على أن تحصل منها ضريبة قيمة مضافة بقيمة 5.62 جنيه.