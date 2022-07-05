لأول مرة.. القوى العاملة تمنح موظفي القطاع الخاص ٦ أيام إجازة رسمية بمناسبة عيد الأضحى

الشارقة - اميمة ياسر - أصدرت وزارة القوى العاملة، منشورا لمديريات القوي العاملة بالمحافظات، أكدت فيه أنّه تقرر أن يمنح العاملين المخاطبين بأحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 (القطاع الخاص) إجازة رسمية مدفوعة الأجر اعتباراً من السبت الموافق 9 يوليو حتي الخميس الموافق 14 يوليو الجاري ، وذلك بمناسبة عيد الأضحى المبارك للعام الهجري 1443 .

وقال وزير القوي العاملة محمد سعفان في بيان: إن ذلك يأتي في ضوء قرار رئيس مجلس الوزراء في هذا الشأن بتحديد إجازة عيد الأضحى المبارك في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام وشركات القطاع الأعمال العام ، وفي إطار الحرص على توحيد مواعيد الاجازات الرسمية لكافة العاملين بقطاعات الدولة المتنوعة – كلما أمكن ذلك – تحقيقاً للغاية الاجتماعية والقومية من الإجازات الرسمية في المناسبات والأعياد.

وأوضح الوزير أنه يجوز لصاحب العمل تشغيل العامل فى هذه الأيام أو بعضها ، إذا اقتضت ظروف العمل ذلك، ويستحق العامل فى هذه الحالة، بالإضافة إلى أجره عن هذا الأيام أو بعضها ، مثلي هذا الأجر.

وبهذه المناسبة هنأ محمد سعفان، وزير القوي العاملة، شعب وعمال مصر والأمة العربية والإسلامية، بمناسبة عيد الأضحى المبارك، داعيا الله أن يجعله عيد خير على مصرنا الغالية، وأن يحفظ الله مصرنا الغالية ،وأن يعيد علينا هذه المناسبة بالخير والبركات .

وأعرب الوزير عن تمنياته أن يحمل العيد كل الأماني الطيبة لمصر وشعبها العظيم، داعيا الله عز وجل بمزيد من الازدهار والتقدم في سبيل مستقبل أفضل لمصر والمصريين تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وكان أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قراراً فيما يخص إجازة عيد الأضحى للموظفين.

ونص القرار بأن تكون الفترة من يوم السبت الموافق 9 من شهر يوليو عام 2022 ميلادية، حتى يوم الخميس الموافق 14 من شهر يوليو عام 2022 ميلادية، إجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين فى الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام، مع استمرار أعمال الامتحانات وفقاً للمواعيد المقررة من قِبَل السلطة المختصة، وذلك بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

تعطيل العمل بكافة البنوك

وأعلن البنك المركزي المصري، موعد إجازة البنوك بمناسبة وقفة عرفات وعيد الأضحى 2022.

وقرر البنك المركزي المصري، تعطيل العمل بكافة البنوك العاملة في مصر، يوم الأحد المقبل الموافق 10 يوليو 2022، بمناسبة عيد الأضحى المبارك للعام الهجري 1443هجريا، على أن تستمر الإجازة حتى الخميس 14 يوليو 2022.

ومن المقرر أن يتم استئناف العمل بكافة البنوك العاملة في مصر، صباح يوم الأحد بعد المقبل الموافق 17 يوليو 2022.