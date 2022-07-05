شكرا لقرائتكم خبر عن مياه القناة تستقبل مسئولى منظومة الشكاوى الحكومية لبحث آليات تعميق التعاون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد اللواء عبد الحميد عصمت رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظات القناة، علي أهمية التواصل مع المواطنين وحل المشاكل والمقترحات المقدمة منهم، والتى تعتبر من مصادر الانذار المبكر للشركة، وأن آلية التعامل مع الشكاوى والمقترحات ليست متعلقة بعدد الشكاوى وحلها فقط، ولكن بفرص التحسين المتوفرة من خلال طلبات الشكاوى والمقترحات، حيث أنها تتيح الفرصة للتصحيح المباشر لمعوقات تقديم الخدمات، مما يستدعي ضرورة إنشاء نظام شكاوى ومقترحات فعال لمعالجة شكاوى المتعاملين وذلك للمساهمة في زيادة معدل رضا المتعاملين وتطوير الخدمات التى تقدمها الشركة على كافة المستويات.

وجاء ذلك خلال زيارة عدداً من مسؤولى منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بمجلس الوزراء لشركة محافظات القناة، ضم الوفد اللواء وليد تمام، والمهندسة معزوزة الهجان، وبحضور السيد محمد مصطفى مدير إدارة الطوارئ والأزمات بالشركة القابضة، لمناقشة آليات التعاون بين الشركة والمنظومة في حل شكاوى المواطنين، وسرعة الاستجابة.

استهل رئيس الشركة الاجتماع بتقديم الشكر والتقدير على التعاون الدائم والبناء بين منظومة الشكاوى الموحدة بمجلس الوزراء والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى برئاسة المهندس ممدوح رسلان وشركاتها التابعة، والذى ينعكس أولا وأخيرا على مصلحة المواطن المصرى الذى يتحقق بالفعل من خلال هذه المنظومة الناجحة موضحا ان شركة محافظات القناة تولى اهتمام كبيرا بتطوير آلية تلقى الشكاوى المختلفة بكافة البرامج التكنولوجية لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، لذلك تحرص الشركة دائما على التواصل مع المواطنين وحل المشاكل المقدمة منهم، وفحص الشكاوى التي تستقبلها الشركة من خلال المنظومة والعمل على حلها واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها في اسرع وقت ممكن ، وهو أمر ضروري وحيوي وجزء أساسي من النظام المتكامل لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

واستعرض اللواء عبد الحميد عصمت، حجم الشكاوى التي تعاملت معها الشركة العام الماضى 2021، والبالغ عددها 23034 شكوى من خلال أكثر من مصدر لتلقى الشكاوى منها الخط الساخن والموقع الالكترونى والواتساب وتطبيق الهاتف المحمول 125، ومنظومة الشكاوى الحكومية، كما استعرض عدد من مشروعات الشركة بقطاعى مياه الشرب والصرف الصحى.

ومن جانبه أشاد اللواء وليد تمام، بما لمسه من تطبيق دقيق وتفعيل شامل لكافة المعايير والمتطلبات الأساسية التى تتطلبها منظومة الشكاوى وخدمة المواطنين بالشركة معرباً عن سعادته بالجهود المبذولة من الشركة القابضة وشركاتها التابعة والتى تعتبر أحد أهم الكيانات الحيوية بالدولة، مشيداً بالكفاءة والخبرة العالية للكوادر البشرية المؤهلة بالشركة على العمل بتلك المنظومة الحديثة.

كما أشادت المهندسة معزوزة الهجان بالجهود المبذولة في الاستجابة لشكاوى المواطنين، بما يساهم في الإرتقاء بمستوى الخدمات وتعزيز مستوى رضا المواطنين عن تلك الخدمات، وزيادة إقبال المواطنين على التعامل مع المنظومة، نظرا لسرعة الاستجابة لفحص الشكاوى، والرد عليها.

وشهدت الزيارة تفقد وفد مجلس الوزراء لعدد من مواقع العمل بالشركة منها محطة مياه المستقبل بالاسماعيلية ، والتى تبلغ طاقتها الانتاجية 34 الف م3/ يوم لخدمة مدينة المستقبل ومجمع قوات الأمن والمجمع التعليمى والمنطقة الصناعية ومنطقة الاستثمار وعدد من المناطق طريق 36 الحربي، وتفقد الورشة الميكانيكية المركزية بمحطة مياه المستقبل والتى تم انشاءها بالجهود الذاتية لشركة محافظات القناة بهدف توفير الصيانة اللازمة لكافة الأعطال بالطلمبات والمركبات بمواقع العمل المختلفة على مستوى محافظات القناة الثلاثة يرافقه عدد من القيادات الفنية والتنفيذية.

واستمع الوفد إلى شرح للأقسام الموجودة في الورشة ودور كل منها في أعمال الإصلاح والصيانة، مؤكدا على أهمية دور تلك الورش فى اصلاح وصيانة الطلمبات الموجودة واعادة استخدامها مرة اخرى، كما شهدت الزيارة مركز تدريب السلامة والصحة المهنية بالشركة بمقر المحطة وعمل محاكاة لاحد تجارب تسرب غاز الكلور بمعرفة فريق السلامة والصحة المهنية بالشركة.

كما تضمنت الزيارة تفقد لمقر ادارة الخط الساخن 125 بمدينة المستقبل، حيث تم عرض نماذج من الشكاوي المقدمة من بعض العملاء وكيفية التعامل مع الشكوى والرجوع إلى الجهات المختصة والقنوات القانونية في الاستجابة لها والرد عليها.

وقام الوفد بزيارة محطة معالجة الصرف الصحي بمحطة سرابيوم والتي تعتبر من أعرق محطات المعالجة التابعة للشركة وتبلغ طاقتها الفعلية 180 ألف متر مكعب في اليوم بنظام المعالجة الثنائية، وتفقد مكونات المحطة وأحواض المعالجة والمعامل المركزية، واستمع الوفد لشرح وافٍ عن كيفية معالجة مياه الصرف الصحي، ومراحلها العديدة منذ دخولها المحطة وحتى إعادة ضخها مرة أخرى بعد الانتهاء من عملية المعالجة الثنائية واستخدامها في الزراعات غير المثمرة والاستفادة من كميات المياه الكبيرة المعالجة بشكل آمن، ودور المعمل المركزى فى القيام بكافة الاختبارات العضوية والبكترولوجية، وتجهيزه بأحدث الأجهزة للوصول الى النتائج المطلوبة ووفقا للمعايير القياسية.

ومن جانبه أشار اللواء عبد الحميد عصمت إلى الدور التفاعلى الهام لمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بمجلس الوزراء والتى تعد وجهة عصرية للحكومة بما يحقق أعلى معدلات التنسيق والتواصل بين المواطنين والدولة عن طريق تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الحديثة لمواكبة العصر الرقمى الجديد، وكذا لمواكبة منظومة التحول الرقمي الجديدة التى تطبقها الدولة المصرية خلال الفترة الحالية وبما يساهم في الارتقاء والنهوض بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والعملاء.