شكرا لقرائتكم خبر عن بـ3.5 مليار دولار.. أرامكو توقع 55 اتفاقية للتوسع في «نماءات» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - كشفت شركة أرامكو عن توسع كبير في برنامج الاستثمارات الصناعية «نماءات»؛ إذ وقّعت 55 اتفاقية ومذكرة تفاهم جديدة تركز على قطاعات: الاستدامة، والرقمنة، والخدمات الصناعية، والتصنيع، والابتكار الاجتماعي.

ويعمل برنامج نماءات، الذي شهد نموًا في استثماراته من 32 إلى 55 استثمارًا منذ العام الماضي، على دعم شراكات الاستثمار الصناعي التي ستُسهم في خلق وظائف للسعوديين، والإسهام في النهوض بالوطن وبناء القدرات.

ويهدف البرنامج إلى إتاحة الفرص للشركات المحلية والدولية، وتسخير الحوافز المختلفة التي يقدمها برنامج شريك الحكومي، وغير ذلك من المبادرات.

وقال النائب الأعلى للرئيس للخدمات الفنية في أرامكو، أحمد السعدي: «يتيح برنامج نماءات لأرامكو أن تكون وسيطًا لإحداث تغيير في مختلف النواحي الاقتصادية للمملكة، بالإضافة إلى المحافظة على موثوقية الشركة بصفتها موردًا عالميًا للطاقة في وقت تخيّم فيه حالة من عدم اليقين على السوق».

وأضاف السعدي: «يمثّل تعاوننا مع روّاد الصناعة في المجالات ذات الأهمية الإستراتيجية للمملكة، خير شاهد على جهود أرامكو في دعم التنمية الوطنية التي ستُسهم بفوائد بعيدة المدى على سلسلة القيمة لدينا، وعلى اقتصاد المملكة وشعبها».

وتحقق هذه المرحلة الأخيرة من التوسع في برنامج «نماءات» تكاملًا أكبر مع البرامج القائمة الأخرى التي تهدف إلى إضافة قيمة لكامل دورة حياة المشاريع، ودعم النمو المستدام، فيما يمثّل ذلك تقدمًا كبيرًا للبرنامج، إذ بدأ تنفيذ 19 مذكرة تفاهم من أصل 22 تم توقيعها العام الماضي، وتمثل هذه الاستثمارات مجتمعة استثمارًا إجماليًا قدره 3.5 مليار دولار.

وتعزز هذه الاتفاقيات الجديدة إستراتيجية أرامكو بعيدة المدى للنمو وسلاسل القيمة التي تشهد توسعًا في المملكة في مجال الطاقة والكيميائيات، والتي تشمل: شركة (كنت) مع شركة (نسما)، وشركة (لارسن آند توبرو) مع (شركة اتحاد المقاولون الخليجية - جي سي سي)، وشركة (سامسونغ إنجنيرنق) مع شركة (الرشيد)، وشركة (هيونداي) مع شركة (الراشد للتجارة والمقاولات)، وشركة (سايبم) مع شركة (ناصر سعيد الهاجري)، وشركة (ساينوبك) مع شركة (القحطاني) - ستة مشاريع مشتركة تتضمن مجالات الهندسة والمشتريات وإنشاء المشاريع الجديدة.

وتشمل أيضًا: شركة (هانيويل)– اتفاقية لإنشاء مشروع مشترك لتطوير حلول رقمية وتطبيقها في المرافق الصناعية، وشركة (آرموروك) و(الكفاح القابضة) – مشروع مشترك لتوطين استخدام البوليمرات في إنتاج الخرسانة، وشركة (شل) و(أدفانسد ميتالورجيكال جروب - إيه إم جي) وشركة (يونايتد للصناعة)– توقيع اتفاقية بيع الفاناديوم المكثف، تسمح ببناء مرفق داخل المملكة لإعادة تدوير الخردة لتصنيع المعادن، وتصنيع الوسائط الكيميائية المحفزة، وشركة (أكسنتشر) و(الجهاز القابضة) و(إمبولز بارتنرز) – تحالف لإنشاء وتشغيل مركز رقمي في مدينة الملك سلمان للطاقة (سبارك).