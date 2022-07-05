شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الذهب اليوم تتراجع 10جنيهات وعيار 21 يسجل 977 جنيها للجرام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت أسعار الذهب اليوم في مصر تراجع بحوالي 10 جنيهات لينزل الذهب دون أدني مستوى في 3 أشهر، وبلغ سعر جرام الذهب عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر 977 جنيها للجرام مقابل 987 جنيها للجرام أمس بقيمة تراجع كبيرة بسبب هبوط ملحوظ في الطلب على المعدن الأصفر في الأسواق المصرية.

أسعار الذهب اليوم:

عيار 18 سجل 837 جنيها.

عيار 21 سجل 977 جنيها.

عيار 24 سجل 1117 جنيها.

الجنيه الذهب 7816 جنيها.

أونصة الذهب 1804 دولارات.

أكد المهندس هاني ميلاد جيد رئيس الشعبة العامة للذهب والمشغولات الذهبية بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن زيادة قيمة ضريبة القيمة المضافة المقررة علي المصنعية والتي أعلنت الشعبة عن بدء تطبيقها منذ أيام بناء علي تكليفات مصلحة الضرائب لن تؤثر علي أسعار المشغولات الذهبية في الأسواق ولن يشعر بها المستهلك النهائي، مشيراً إلي أن زيادة قيمة الضريبة المذكورة سيتم تطبيقها علي قيمة المصنعية فقط وليس كامل قيمة قطعة المصوغات وتدخل قيمة الضريبة بالنسبة للمنتج من ضمن تكاليف الانتاج.

وأوضح جيد في بيان سابق، أن تلك الزيادة كان تم الاتفاق عليها بين الشعبة بالاتحاد العام للغرف التجارية وبين مصلحة الضرائب لتحقيق انضباط ضريبي بما يحقق مصلحة منتجي وتجار المشغولات الذهبية في وجود آلية محددة للمحاسبة الضريبية، كما يضمن حقوق الضرائب وخزانة الدولة في تحصيل عوائد ضريبية تتناسب مع حركة الاسواق و تغير الأسعار.