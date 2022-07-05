شكرا لقرائتكم خبر عن مصنعو السيارات في بريطانيا يسجلون أسوأ شهر منذ 1996 والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - سجلت شركات صناعة السيارات في المملكة المتحدة أسوأ مبيعات لها في حزيران/يونيو منذ أكثر من ربع قرن، حيث حال النقص المستمر في المكونات دون تلبية الطلب.

ونقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء عن البيانات الأولية الصادرة عن جمعية مصنعي وتجار السيارات أن تسجيل السيارات الجديدة تراجع بنحو 24% ليسجل أدنى مستوى في شهر يونيو منذ عام .1996

وانخفضت مبيعات النصف الأول هذا العام بنسبة 12% إلى نحو 800 ألف سيارة - وهو ثاني أضعف رقم منذ 30 عاما. وسوف تصدر البيانات النهائية للتسجيل في وقت لاحق اليوم الثلاثاء.

وطالبت جمعية مصنعي وتجار السيارات بشكل متكرر بدعم الحكومة للمساعدة في تخفيف وطأة ارتفاع تكاليف الطاقة، بينما تحاول شركات صناعة السيارات الانتقال إلى إنتاج سيارات لا تسبب انبعاثات حرارية.

وشهدت المملكة المتحدة تراجعا مستمرا في إنتاج السيارات على مدى عقود، وسط الغموض بشأن مستقبل علاقتها التجارية مع الاتحاد الأوروبي، ما زاد من مشكلات القطاع.