الاقتصاد

تراجع المؤشر الرئيسي للبورصة هامشيًا بمستهل تعاملات جلسة الثلاثاء

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القاهرة - سامية سيد - استهلت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بارتفاع المؤشرات باستثناء هبوط المؤشر الرئيسي.

 

ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.02% ليصل إلى مستوى 8684 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.62% ليصل إلى مستوى 1573 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.29% ليصل إلى مستوى 10711 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.18% ليصل إلى مستوى 3521 نقطة.

 

فيما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.14% ليصل إلى مستوى 1658 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.36% ليصل إلى مستوى 2444 نقطة.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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