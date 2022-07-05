وزيرا السياحة والاتصالات يتابعان رفع كفاءة سرعات خدمة الإنترنت بالمنشآت الفندقية

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القاهرة - سامية سيد - عقد الدكتور خالد العنانى وزير السياحة والآثار والدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات اجتماعا موسعا للوقوف على أخر مستجدات الأعمال فى مشروع رفع كفاءة سرعة خدمة الإنترنت بالمنشآت الفندقية بجميع أنواعها بمدينة شرم الشيخ، استعدادا للتجهيزات السياحية لاستضافة مؤتمر الأطراف السابع والعشرين لاتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ « COP27 ».

وجاء هذا الاجتماع فى إطار التنسيق الدائم بين وزارتى السياحة والآثار والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والاجتماعات المستمرة لمتابعة الموقف التنفيذى لرفع سرعة الإنترنت بجميع المنشآت الفندقية على مستوي الجمهورية وخاصة تلك الموجودة بمدينة شرم الشيخ.

وخلال الاجتماع تم استعراض ما تم تنفيذه من أعمال على أرض الواقع فى هذا الشأن ومناقشة تذليل بعض العقبات التي تواجه بعض المنشآت الفندقية في توصيل كابلات الألياف الضوئية وإيجاد الحلول اللازمة.

كما تم التأكيد على التوقيتات المحددة واستعراض الدورات التدريبية التى تعدها وزارتى السياحة والآثار والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات من خلال جهاز تنظيم الاتصالات ومعهد تكنولوجيا المعلومات لمفتشى الإدارة المركزية للمنشآت الفندقية والمحال والأنشطة السياحية، على وسائل قياس أداء شبكات الإنترنت فى الفنادق وجودة الشبكات الداخلية ليتم تضمين تلك القياسات فى معايير التقييم الجديدة (HC) لهذه المنشآت.

هذا بالاضافة إلى متابعة الموقف التنفيذي لمشروعات التحول الرقمي وتطوير البنية التكنولوجية السياحية في ضوء بروتوكول التعاون بين الوزارتين.

حضر الاجتماع غادة شلبى نائب وزير السياحة والآثار لشئون السياحة، والمهندس رأفت هندى نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للبنية التحتية، وأحمد الوصيف رئيس الاتحاد المصرى للغرف السياحية، والمهندس عادل حامد رئيس الشركة المصرية للاتصالات، وقيادات من الوزارتين والشركة المصرية للاتصالات.