شكرا لقرائتكم خبر عن البنك المركزى الأسترالى يرفع سعر الفائدة للشهر الثالث على التوالى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رفع البنك المركزى الأسترالى اليوم الثلاثاء، سعر الفائدة للشهر الثالث على التوالى، بمقدار نصف نقطة مئوية إلى 1.35% من 0.85%.

ونقلت هيئة الإذاعة الأسترالية عن محافظ البنك المركزى، فيليب لوي، قوله إن البنك المركزي سيواصل رفع أسعار الفائدة في الأشهر المقبلة لكبح معدل التضخم.

وأضاف قائلا " إن زيادة أسعار الفائدة اليوم هي خطوة أخرى لسحب الدعم النقدي الاستثنائي الذي تم ضخه للمساعدة في تأمين الاقتصاد الأسترالي ضد أسوأ الآثار المحتملة لوباء فيروس كورونا المستجد، ومن المرجح أن يتخذ المجلس مزيدا من الخطوات في عملية تطبيع الأوضاع النقدية في أستراليا خلال الأشهر المقبلة".