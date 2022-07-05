شكرا لقرائتكم خبر عن اليابان..ارتفاع معدل نمو قطاع الخدمات لأعلى مستوى منذ 2013 والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أظهر تقرير اقتصادي نشر اليوم الثلاثاء نمو قطاع الخدمات في اليابان خلال الشهر الماضي بأسرع وتيرة له منذ 2013، بعد رفع بقايا القيود التي سبق فرضها للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد وبحسب المسح الذي أجرته مؤسسة إس أند بي جلوبال ارتفع مؤشر جيبون بن لمديري مشتريات قطاع الخدمات في الصين خلال الشهر الماضي بأكثر من التوقعات إلى 54 نقطة مقابل 6ر52 نقطة خلال مايو الماضي، ليسجل أعلى مستوى له منذ أكتوبر.2013 وتشير قراءة المؤشر أكثر من 50 نقطة إلى النمو النشاط الاقتصادي للقطاع، في حين تشير قراءة أقل من 50 نقطة إلى انكماش القطاع.

وسجل قطاع الخدمات خلال الشهر الماضي نمو الأعمال الجديدة للشهر الثاني على التوالي، مع استمرار معدل النمو مرتفعا، بفضل تحسن ثقة العملاء.

في الوقت نفسه سجلت شركات الخدمات ارتفاعا قياسيا جديدا في متوسط عبء النفقات، بسبب الزيادة السريعة في أسعار المواد الخام والوقود. كما ساهم ارتفاع أسعار مستلزمات الإنتاج في زيادة معدل ارتفاع أسعار الخدمات الذي سجل أعلى مستوى له منذ أكتوبر 2019.

كما واصل التوظيف في قطاع الخدمات باليابان نموه للشهر الخامس على التوالي، حيث تستعد الشركات لتعاف مستدام للطلب. كما وصل مؤشر ثقة شركات الخدمات إلى ثاني أعلى مستوى له.