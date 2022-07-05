شكرا لقرائتكم خبر عن احتياطي كوريا الجنوبية من النقد الأجنبي ينخفض بأكبر قدر منذ 13 عاما والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - انخفضت احتياطيات كوريا الجنوبية من النقد الأجنبي بأكبر قدر في أكثر من 13 عاما في يونيو حيث أفرغت سلطات الصرف الأجنبي الدولار الأمريكي للمساعدة في وقف الضعف الحاد للوون ، حسبما أظهرت بيانات البنك المركزي اليوم الثلاثاء.

وبلغت احتياطيات البلاد من النقد الأجنبي 28ر438 مليار دولار حتى نهاية حزيران/يونيو، بانخفاض 43ر9 مليار دولار عن الشهر السابق، وفقا لبيانات بنك كوريا المركزي التي نقلتها وكالة يونهاب للأنباء .

ويمثل انخفاض يونيو أكبر انخفاض منذ انخفاض قدره 75ر11 مليار دولار على أساس شهري في نوفمبر 2008 عندما كانت كوريا الجنوبية في خضم الأزمة المالية العالمية .2009-2008

وتمثل البيانات أيضا الشهر الرابع على التوالي من الانخفاض على أساس شهري.

وجاء الانخفاض في الوقت الذي أدى فيه الدولار الأمريكي القوي إلى انخفاض قيمة الأصول غير الدولارية واتخذت سلطات الصرف الأجنبي خطوات لتخفيف تقلبات السوق من خلال تفريغ حيازاتها من الدولار للحد من انخفاض العملة الكورية الجنوبية.