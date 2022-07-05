شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشر سوق الأسهم يغلق منخفضا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أنهى مؤشر السوق الرئيسية تعاملات أمس الإثنين على انخفاض بنسبة 0.9 %، ليبلغ مستوى 11358 نقطة، بتداولات بلغت قيمتها 4.362 مليار ريال، فيما بلغت الكمية المتداولة نحو 136.340 مليون سهم، بينما بلغ عدد الصفقات 322056 صفقة.

ووفقا لبيانات «تداول» فإن قطاع الطاقة سجل تراجعا بنسبة 1.3 %، وانخفض قطاع المواد الأساسية بنسبة 2.3 %، والبنوك بنسبة 0.4 %، والتأمين بنسبة 1.9 %.

وأشارت البيانات إلى أن قطاع الاتصالات سجل ارتفاعا بنسبة 0.3 %، والتطبيقات وخدمات التقنية بنسبة 0.6 %، والاستثمار والتمويل بنسبة 0.4 %.

وذكرت البيانات أن دار الأركان كان الأكثر نشاطا بالكمية تلاه أمانة للتأمين والراجحي وسبكيم العالمية والجزيرة، فيما كان سهم الراجحي الأكثر نشاطا بالقيمة تلاه سبكيم العالمية ودار الأركان وسابك وسابك للمغذيات الزراعية.

وبحسب البيانات فإن سهم جدوى ريت كان الأكثر ارتفاعا تلاه دار الأركان، وتعليم ريت، وزين السعودية، وساسكو، فيما كان الأكثر انخفاضا، الحكير، ومجموعة الحكير، وعناية، وجاكو، وأنعام القابضة. وشهدت عدة أسهم تداولات نشطة مقارنة بمتوسط التداولات لآخر 3 أشهر.