شكرا لقرائتكم خبر عن 2.4 % تراجعا بالإنفاق الاستهلاكي في مايو والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - كشف تقرير اقتصادي عن تراجع الإنفاق الاستهلاكي في مايو بنسبة 24 % على أساس سنوي، و13 % على أساس شهري، إذ تراجعت السحوبات النقدية بنحو 16 %، بينما ارتفعت عمليات نقاط البيع بنسبة 5 % على أساس سنوي، مشيرا إلى أن التراجعات في القطاعات بعمليات نقاط البيع جاءت من نصيب قطاعي الملابس والأحذية، والمجوهرات في مايو، فيما توقع أن يميل الإنفاق الاستهلاكي إلى التراجع لزيادة السفر إلى الخارج في الصيف.

وقال التقرير: إن مؤشر مديري المشتريات غير النفطية بقي دون تغيير على أساس شهري، مستقرًا عند 55.7، إذ بقي نشاط الأعمال قويا، فيما واصل إنتاج الأسمنت مساره النازل متراجعًا بنسبة 2.1 % على أساس سنوي، بينما سجلت مبيعات الأسمنت أول زيادة سنوية لها خلال عام في مايو مرتفعة بنسبة 4 %، في حين واصلت الصادرات النفطية ارتفاعها في أبريل.

وأضاف التقرير: إن صافي التغيير الشهري في حسابات الحكومة لدى «ساما» بنحو 25 مليار ريال في مايو، فيما جاءت الزيادة الشهرية في معظمها من الحساب الجاري للحكومة، الذي ارتفع بنحو 24.9 مليار ريال خلال الشهر، بينما ارتفعت حيازة البنوك المحلية من السندات الحكومية في مايو بنحو 7.8 مليار ريال.

وأشار التقرير إلى أن احتياطي «ساما» من الموجودات الأجنبية دون تغيير على أساس شهري في مايو ليستقر الإجمالي عند 451.7 مليار دولار، فيما ارتفعت الموجودات الأجنبية من فئة «إيداعات في مصارف أجنبية» بنحو 3.5 مليار دولار، في حين تراجعت الموجودات من فئة «أوراق مالية أجنبية» بنحو 3.6 مليار دولار.

ووفقًا للتقرير زاد عرض النقود الشامل (ن 3) بنسبة 7.8 %، على أساس سنوي، في مايو، لكنه تراجع بدرجة طفيفة، بنسبة 0.5 %، على أساس شهري، وارتفع إجمالي الودائع تحت الطلب بنسبة 2.9 %، على أساس سنوي، إذ ارتفعت ودائع القطاع الخاص تحت الطلب بنسبة 1.6 % في مايو، وهي أدنى زيادة سنوية لها في أربع سنوات تقريبًا، في غضون ذلك، تراجع إجمالي الرهون العقارية السكنية الجديدة للأفراد بنسبة 2 %، على أساس سنوي في مايو.

ارتفع مؤشر أسعار المستهلك (معدل التضخم) بنسبة 2.2 % على أساس سنوي، وبنسبة 0.1 % على أساس شهري، في مايو، وفي تفاصيل مكونات أسعار المستهلك، ارتفعت الأسعار في فئة «الأغذية والمشروبات» بنسبة 4.2 %، على أساس سنوي، وبنسبة 0.2 %، على أساس شهري، وارتفعت أسعار الجملة بصورة حادة في الشهور الأخيرة، إذ قفزت بنسبة 10.1 %، على أساس سنوي، في مايو، في حين ارتفعت «إيجارات المساكن» بنسبة 0.5 %، على أساس سنوي، وبنسبة 0.1 %، على أساس شهري.

وتشير أحدث بيانات سوق العمل الصادرة من الهيئة العامة للإحصاء، إلى تراجع معدل البطالة بين السعوديين إلى 10.1 % في الربع الأول 2022، مقارنة بـ11 % في الربع الرابع 2021، بينما تراجع معدل مشاركة القوى العاملة بصورة طفيفة، إلى 50.1 % خلال الربع الأول 2022 (مقارنة بـ 51.5 % في الربع الرابع 2021).

وارتفعت قيمة الدولار مقابل معظم العملات الرئيسية تقريبًا خلال يونيو، نتيجة لرفع الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بـ 75 نقطة أساس في وقت سابق من هذا الشهر، فيما يتوقع المزيد من الارتفاع في سعر الفائدة في كل من الاجتماعات الأربعة المتبقية خلال عام 2022، إذ يتوقع زيادة 75 نقطة أساس أخرى في اجتماع الفيدرالي المزمع في يوليو، خاصة أن الولايات المتحدة تصارع الزيادات السريعة في معدل التضخم.

وبلغ متوسط إنتاج المملكة من النفط نحو 10.5 مليون برميل يوميا في مايو، متماشيا مع مستويات الإنتاج المتفق عليها بموجب اتفاقية التعاون بين أوبك وشركائها، فيما توقع التقرير أن يبقى إنتاج النفط متسقا مع مستويات اتفاقية التعاون، وسيرتفع بمتوسط 130 ألف برميل يوميا في يونيو، وبنحو 195 ألف برميل يوميا في كل من يوليو وأغسطس.

وتوقع التقرير أن يصل إنتاج المملكة من النفط الخام إلى 11 مليون برميل يوميا في أغسطس، وهو أعلى مستوى له منذ أبريل 2020.

وبحسب التقرير تراجع مؤشر سوق الأسهم «تاسي» 11 %، على أساس شهري، في يونيو، وبلغ إجمالي صافي المشتريات عن طريق اتفاقيات المبادلة ومشتريات المستثمرين الأجانب المؤهلين نحو مليار ريال في يونيو، مما دفع بإجمالي صافي المشتريات منذ بداية العام وحتى تاريخه إلى 34.1 مليار ريال.