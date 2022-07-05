شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس لجنة الطاقة: القطاع الخاص ساهم في تدعيم العلاقات الاقتصادية بين مصر وأمريكا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور محمد زاهر، رئيس لجنة الطاقة بغرفة التجارة الأمريكية بمصر، أن القطاع الخاص ساهم بدور فعال وواضح في تدعيم العلاقات الاقتصادية بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية حاليا، وخلال السنوات الماضية فى شتى المجالات على رأس مجال البترول والغاز والطاقة.

أضاف محمد زاهر لـ"الخليج 365" أن الاستثمار الأمريكى فى زيادة مستمرة فى مصر، حيث ارتفع لنحو 24 مليار دولار حاليا، بخلاف التزايد فى حجم التبادل التجارى بين البلدين الذى بلغ العام الماضى نحو 9.1 مليار دولار ، لافتا أن القطاع الخاص نجح كثيرا فى تغيير وجه النظر الامريكية نحو مصر ونحو العديد من القضايا بما يدعم العلاقات الثنائية بين البلدين .

وأشار زاهر أن مصر تسعى الفترة المقبلة لعقد اتفاقية تجارة حرة مع أمريكا ، نأمل أن تتم لصالح البلدين بجانب رفع قيمة الصادرات المصرية لأمريكا ، سواء من خلال الكويز أو من خلال مختلف الصادرات .

ونوه زاهر أن القطاع الخاص ساهم فى جذب كبرى الشركات للعمل فى مصر من خلال الشراكة من جانب والمساهمة فى تذليل العقبات أمام الاستثمارات الأمريكية فى مصر من جانب أخر بالتنسيق مع الجهات الحكومية ، معتبرا أن قطاع الطاقة الامريكى يمكنه الاسهام بشكل كبير فى تطوير ذلك القطاع فى مصر والمساهمة فى نموه بشكل كبير لا سيما بعدما تحولت مصر لمركز إقليمى لتصدير الغاز لأوروبا وبعض الدول الأخرى بفضل جهود وزارة البترول.