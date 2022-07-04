تدشين مركز تحكم عمليات مطار الملك خالد الدولي

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - دشن رئيس الهيئة العامة للطيران المدني الأستاذ عبدالعزيز الدعيلج مركز تحكم عمليات المطار AOCC بمطار الملك خالد الدولي، بهدف تحقيق أعلى مستويات الكفاءة التشغيلية واستدامة العمليات مما ينعكس بدوره على تعزيز تجربة المسافرين عبر مطار العاصمة.

وحضر حفل التدشين رئيس مجلس المديرين لمطارات الرياض الدكتور غازي الراوي والرئيس التنفيذي للشركة المهندس محمد المغلوث.

وأوضحت «مطارات الرياض» أن المركز يدير ما يقرب من 700 رحلة يوميا للمسافرين والشحن الجوي والطيران الخاص ويهدف إلى الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لأكثر من 30 مليون مسافرٍ سنويا.

كما يجمع كل الإدارات التشغيلية والأمنية من مختلف الجهات العاملة في المطار في مكان واحد لضمان رفع مستوى التكامل بين كافة القطاعات العاملة في المطار والمشاركة الفورية للمعلومات واتخاذ القرارات بشكل أسرع وأكثر فاعلية لتعزيز انسيابية الحركة التشغيلية.

وأشارت إلى أن المركز يضم أكثر من 25 جهة تشغيلية وأمنية وخدمية، كما يحتوي على أحدث الأنظمة التشغيلية المتعلقة بإدارة الموارد ومراقبة التشغيل ومؤشرات الأداء لإدارة المطار على مدار الساعة.

وقال الرئيس التنفيذي لمطارات الرياض «سعداء بتدشين مركز تحكم العمليات بمطار العاصمة والذي سيمكن شركة مطارات الرياض من التحكم الكامل بجميع عملياتها التشغيلية في مختلف مرافقها، ويسمح باتخاذ تدابير استباقية قائمة على البيانات، ما يسهم في تحسين عمليات التخطيط».