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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - زيارة تفتيشية نفذتها الفرق الرقابية بفرع وزارة التجارة بمنطقة نجران، أمس الأول، على منافذ البيع بمحافظة شرورة، شملت محلات الذهب، والإكسسوارات، والعطور، والحلويات؛ للتأكد من تطبيق أنظمة وزارة التجارة، ونظامية سير أعمال المنشآت التجارية المختلفة، وعدم وجود أي مخالفات في منافذ البيع. وأسفرت الجولات التفتيشية عن ضبط وتحرير 10 مخالفات تجارية. وأكدت تجارة نجران أن الجولات الرقابية مستمرة خلال إجازة عيد الأضحى المبارك، على جميع الأنشطة؛ للتأكد من التزام المنشآت بأنظمة حماية المستهلك، وعدم وجود أي ممارسات مخالفة أو حالات اشتباه تستّر تجاري، داعية الجميع إلى الإبلاغ عن المخالفات والتجاوزات التجارية أو أي ممارسات مخالفة عبر مركز بلاغات وشكاوي المستهلكين على الرقم 1900، أو عبر تطبيق «بلاغ تجاري» . وأكدت تجارة نجران أن الجولات الرقابية مستمرة خلال إجازة عيد الأضحى المبارك، على جميع الأنشطة؛ للتأكد من التزام المنشآت بأنظمة حماية المستهلك، وعدم وجود أي ممارسات مخالفة أو حالات اشتباه تستّر تجاري، داعية الجميع إلى الإبلاغ عن المخالفات والتجاوزات التجارية أو أي ممارسات مخالفة عبر مركز بلاغات وشكاوي المستهلكين على الرقم 1900، أو عبر تطبيق «بلاغ تجاري» .

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