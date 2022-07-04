«البحر الأحمر» تتحالف مع شركة عقارية لتطوير منتجع جميرا

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وقعت شركة البحر الأحمر للتطوير تحالفا مشتركا مع شركة المطلق للاستثمار العقاري، ستطور بموجبه الشركتان معا منتجع «جميرا البحر الأحمر» الذي يضم 159 وحدة فندقية على جزيرة «شُورى» الجزيرة الرئيسة بوجهة البحر الأحمر، التي يجري العمل فيها وفق المخطط الزمني ليكون افتتاحه في أوائل عام 2024.

وتعد جزيرة «شورى» البوابة الرئيسة للوجهة ضمن المرحلة الأولى للتطوير، والتي ستضم عند اكتمالها 11 منتجعا وفندقا استثنائيا فاخرا ووحدات سكنية وملاعب للجولف ومرسى لليخوت والعديد من مرافق الترفيه والاستجمام.

وتشكل هذه الشراكة الاستراتيجية التي تتجاوز قيمتها 1.5 مليار ريال، أول تحالف مشترك لشركة البحر الأحمر للتطوير، كما أنها تظهر ثقة القطاع الخاص في نجاح فرص الاستثمار المستقبلية لوجهة البحر الأحمر ورغبتهم بأن يكونوا جزءا من تنفيذ هذه الوجهة السياحية المستدامة.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة البحر الأحمر للتطوير جون باغانو «يعزز الاستثمار في هذا التحالف المشترك توافق القطاع الخاص مع التزامنا بالسياحة المتجددة والتنمية المستدامة. حيث تقدم وجهة البحر الأحمر العديد من الفرص التجارية الواعدة، وذلك بقدرته على استغلال الأصول الاستراتيجية والرئيسية للمملكة ودفع عجلة النمو الاقتصادي وتنوعه على النحو الذي حددته رؤية السعودية 2030».

وتم بالفعل تأمين التمويل اللازم لتنفيذ المرحلة الأولى من الوجهة؛ إلا أن هذا التحالف المشترك يسلط الضوء على اهتمام القطاع الخاص ورغبته الشديدة في المشاركة والاستثمار في تحقيق مشاريع رؤية السعودية 2030. كما تجري شركة البحر الأحمر للتطوير أيضاً نقاشات مماثلة مع عدة مستثمرين لبحث فرص الاستثمار في أصول وجهة البحر الأحمر التجارية التي تشمل الفنادق والمنتجعات ومرافق الاستجمام والتسوق والترفيه. وستجذب وجهة أمالا والمشاريع الأخرى التي سيتم الإعلان عنها قريبا ضمن محفظة أعمال الشركة المتنامية فرصا إضافية ومتنوعة للمستثمرين.

وقال رئيس الإدارة المالية بشركة البحر الأحمر للتطوير جاي روزين، «إن نجاحات فريق تسليم المشاريع لدينا تفوق الوصف، وتعزز مصداقية الشركة في السوق حيث يرى المستثمرون التقدم الملموس الذي أحرزناه على أرض الواقع مع كل خطوة تخطوها وجهتنا نحو الافتتاح. إذ لدى القطاع الاستثماري إقبال كبير على مشروعنا، ونتطلع للإعلان عن المزيد من التحالفات المشتركة في المستقبل. إضافة إلى أننا نجذب نصيبا وافرا من اهتمام الراغبين بالاستثمار في الوجهة كممولين كـ «طرف ثالث»، خاصة ممن يركزون على الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات والذين يثقون بأن هذه فرصة مغرية لا يرغبون في تفويتها».

ويأتي هذا الإعلان بعد تحقيق شركة البحر الأحمر للتطوير في مطلع هذا العام الإغلاق المالي لتمويلها الأخضر البالغ قيمته 14.12 مليار ريال (3,76 مليار دولار) مع أربعة بنوك سعودية تضم البنك السعودي الفرنسي، وبنك الرياض، والبنك السعودي البريطاني «ساب»، والبنك الأهلي السعودي.

وقد حازت شركة البحر الأحمر للتطوير على جائزة «أفضل صفقة تمويل مشاريع للعام» ضمن «جوائز أسواق المال السعودية 2021» كأول تسهيل ائتماني مقوّم بالريال السعودي يُمنح ضمن إطار التمويل الأخضر.

وأحرزت وجهة البحر الأحمر تقدماً ملحوظا على أرض الواقع انعكس في اكتمال أكثر من 50 %من المرحلة الأولى وتشغيل عدة أصول رئيسة بشكل كامل تتضمن فندقا للموظفين من فئة أربعة نجوم ومكاتب إدارية بالإضافة إلى أكبر مشتل زراعي في المنطقة.

ومنحت شركة البحر الأحمر للتطوير وأمالا أكثر من 1000 عقد بقيمة تزيد عن 25 مليار ريال، ويجري العمل وفق الجدول الزمني لاستقبال أول زوارنا في مطلع عام 2023

عند افتتاح أول مجموعة من فنادق المرحلة الأولى، التي ستكتمل بحلول عام 2024.

ومن المقرر أن تتألف وجهة البحر الأحمر عند اكتمالها في عام 2030 من 50 منتجعا توفر حتى 8000 غرفة فندقية، إضافةً إلى أكثر من 1000 وحدة سكنية موزعة على 22 جزيرة وستة مواقع داخلية على البر. وستضم الوجهة أيضا مطارا دوليا، ومراسي فاخرة، وملاعب غولف، والعديد من مرافق الترفيه والاستجمام.