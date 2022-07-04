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وجرى خلال الاجتماع إقرار العديد من البنود المتعلقة بأمور إدارة المركز منها، حيث جرى الاطلاع على نشاط المركز خلال النصف الأول من العام 2022 وكذلك التعديلات المنجزة فيما يتعلق بنظام المركز ولائحة إجراءات التحكيم، كما جرى الاطلاع على خطة المركز لتوقيع مذكرات التعاون المشتركة مع جهات في التحكيم محلية ودولية والتي يسعى إليها المركز من خلالها إلى عقد شراكات استراتيجية تنهض بواقع التحكيم التجاري في منطقة دول مجلس التعاون وتسهم في جذب الاستثمارات الأجنبية إلى المنطقة.

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية عقد اجتماع مجلس إدارته الثاني في دورته الـ28 بمقره في البحرين، برئاسة السعودية ممثلة في المستشار فهد العمري.وجرى خلال الاجتماع إقرار العديد من البنود المتعلقة بأمور إدارة المركز منها، حيث جرى الاطلاع على نشاط المركز خلال النصف الأول من العام 2022 وكذلك التعديلات المنجزة فيما يتعلق بنظام المركز ولائحة إجراءات التحكيم، كما جرى الاطلاع على خطة المركز لتوقيع مذكرات التعاون المشتركة مع جهات في التحكيم محلية ودولية والتي يسعى إليها المركز من خلالها إلى عقد شراكات استراتيجية تنهض بواقع التحكيم التجاري في منطقة دول مجلس التعاون وتسهم في جذب الاستثمارات الأجنبية إلى المنطقة.

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