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وأوضح رئيس هيئة قناة السويس الفريق أسامة ربيع، في بيان أمس، أن التقارير الملاحية خلال العام المالي الحالي رصدت زيادة في أعداد السفن العابرة للقناة حيث عبرها خلال تلك الفترة 22032 سفينة مقابل 19047 سفينة خلال العام المالي السابق بفارق 2985 سفينة، بنسبة زيادة قدرها 15.7%، فيما ارتفع إجمالي الحمولات الصافية العابرة للقناة بمقدار 1.32 مليار طن.

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - حققت إيرادات بقيمة 7 مليارات دولار خلال العام المالي 2021/ 2022، مقابل 5.8 مليارات دولار خلال العام المالي السابق 2020/ 2021 بنسبة زيادة بلغت 20.7%.وأوضح رئيس هيئة قناة السويس الفريق أسامة ربيع، في بيان أمس، أن التقارير الملاحية خلال العام المالي الحالي رصدت زيادة في أعداد السفن العابرة للقناة حيث عبرها خلال تلك الفترة 22032 سفينة مقابل 19047 سفينة خلال العام المالي السابق بفارق 2985 سفينة، بنسبة زيادة قدرها 15.7%، فيما ارتفع إجمالي الحمولات الصافية العابرة للقناة بمقدار 1.32 مليار طن.

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